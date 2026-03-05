Идеально хрустящий картофель по-селянски: как вкусно приготовить в домашних условиях
Картофель по-селянски – любимое блюдо во многих семьях. Для того, чтобы овощные кусочки получились хрустящими и золотистыми сверху и мягкими внутри – воспользуйтесь следующим простым рецептом.
Идея приготовления хрустящей и золотистой картошки по-селянски опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
Для маринада:
- масло – 2-3 ст.л.
- соль, перец по вкусу
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- приправа к картофелю – 1 ч.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- сливочное масло (растопленное) – 25 г
- чеснок для масла – 2 зубчика
- пармезан – 30-40 г
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 3 ст.л.
- майонез – 2 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- измельченный помидор – 0,5 шт.
- специи (соль, перец, зелень) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Хорошо помыть картофель и нарезать каждый на 6 частей.
2. Отправить в кипящую воду и варить 5-7 минут. Откинуть на сито.
3. Добавить масло, соль, перец, сушеный чеснок и копченую паприку. Перемешать.
4. Выложить на противень и запекать до хрустящей корочки при температуре 200°C 35-45 минут, до румяной хрустящей корочки.
5. Для соуса смешать сметану, майонез, чеснок, томат и специи.
6. Горячий картофель полить растопленным маслом с чесноком и посыпать пармезаном.
