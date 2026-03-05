Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Идеально хрустящий картофель по-селянски: как вкусно приготовить в домашних условиях

Картофель по-селянски – любимое блюдо во многих семьях. Для того, чтобы овощные кусочки получились хрустящими и золотистыми сверху и мягкими внутри – воспользуйтесь следующим простым рецептом.

Идея приготовления хрустящей и золотистой картошки по-селянски опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.

Для маринада:

  • масло – 2-3 ст.л.
  • соль, перец по вкусу
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • приправа к картофелю – 1 ч.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • сливочное масло (растопленное) – 25 г
  • чеснок для масла – 2 зубчика
  • пармезан – 30-40 г

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 3 ст.л.
  • майонез – 2 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • измельченный помидор – 0,5 шт.
  • специи (соль, перец, зелень) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хорошо помыть картофель и нарезать каждый на 6 частей.

2. Отправить в кипящую воду и варить 5-7 минут. Откинуть на сито.

3. Добавить масло, соль, перец, сушеный чеснок и копченую паприку. Перемешать.

4. Выложить на противень и запекать до хрустящей корочки при температуре 200°C 35-45 минут, до румяной хрустящей корочки.

5. Для соуса смешать сметану, майонез, чеснок, томат и специи.

6. Горячий картофель полить растопленным маслом с чесноком и посыпать пармезаном.

