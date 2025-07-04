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Идеально к мясу и рыбе: йогуртовый соус со свежими огурцами "Дзадзики"
Вкус мяса и рыбы полностью раскроют соусы. Готовить их можно из овощей, сметаны, томатной пасты, а также зелени, огурцов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрым соусом "Дзадзики" из йогурта и огурцов.
Ингредиенты:
- 250 г греческого йогурта
- 2 средних огурца
- пучок укропа
- сок 1/2 лимона
- 1/3 ч.л. соли
- 10 г оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
Способ приготовления:
1. Натрите и отожмите огурцы.
2. Добавьте измельченную зелень, сок лимонна, тертый чеснок, йогурт, и соль.
3. Все тщательно перемешайте.
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