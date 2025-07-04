Идеально к мясу и рыбе: йогуртовый соус со свежими огурцами "Дзадзики"

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
27
Идеально к мясу и рыбе: йогуртовый соус со свежими огурцами 'Дзадзики'

Вкус мяса и рыбы полностью раскроют соусы. Готовить их можно из овощей, сметаны, томатной пасты, а также зелени, огурцов. 

Вкусный домашний соус

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрым соусом "Дзадзики" из йогурта и огурцов. 

Из чего приготовить вкусный соус

Ингредиенты:

  • 250 г греческого йогурта
  • 2 средних огурца
  • пучок укропа
  • сок 1/2 лимона
  • 1/3 ч.л. соли
  • 10 г оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока

Способ приготовления: 

1. Натрите и отожмите огурцы. 

Ингредиенты для соуса

2. Добавьте измельченную зелень, сок лимонна, тертый чеснок, йогурт, и соль.

Приготовление соуса

3. Все тщательно перемешайте.

Готовый соус

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