Вкус мяса и рыбы полностью раскроют соусы. Готовить их можно из овощей, сметаны, томатной пасты, а также зелени, огурцов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрым соусом "Дзадзики" из йогурта и огурцов.

Ингредиенты:

250 г греческого йогурта

2 средних огурца

пучок укропа

сок 1/2 лимона

1/3 ч.л. соли

10 г оливкового масла

1 зубчик чеснока

Способ приготовления:

1. Натрите и отожмите огурцы.

2. Добавьте измельченную зелень, сок лимонна, тертый чеснок, йогурт, и соль.

3. Все тщательно перемешайте.

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