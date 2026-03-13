Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Идеальное блюдо для весны: полезная запеканка из брокколи и красной рыбы

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
489
Брокколи – самый полезный овощ, по мнению специалистов, в котором много витаминов и минералов. А готовить из нее можно вкусные супы, салаты, закуски, даже хлеб.

Идеальное блюдо для весны: полезная запеканка из брокколи и красной рыбы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из брокколи и красной рыбы. 

Ингредиенты: 

  • брокколи
  • 250 г. филе лосося
  • 3 яйца
  • 100 мл. сливок 15%
  • соль
  • прованские травы
  • 80 г. сыра

Способ приготовления: 

1. Брокколи моем и делим на соцветия, отправляем в кипящую воду на 3 минутки. После перекладываем в форму для запекания.

Идеальное блюдо для весны: полезная запеканка из брокколи и красной рыбы

2. Рыбу нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем к брокколи.

Идеальное блюдо для весны: полезная запеканка из брокколи и красной рыбы

3. Для заливки: к яйцам добавляем сливки, соль, прованские травы и все хорошо перемешиваем.

Идеальное блюдо для весны: полезная запеканка из брокколи и красной рыбы

4. Заливаем рыбку и брокколи заливкой, сверху затираем сыром. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.

Идеальное блюдо для весны: полезная запеканка из брокколи и красной рыбы

