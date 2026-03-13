Брокколи – самый полезный овощ, по мнению специалистов, в котором много витаминов и минералов. А готовить из нее можно вкусные супы, салаты, закуски, даже хлеб.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из брокколи и красной рыбы.

Ингредиенты:

брокколи

250 г. филе лосося

3 яйца

100 мл. сливок 15%

соль

прованские травы

80 г. сыра

Способ приготовления:

1. Брокколи моем и делим на соцветия, отправляем в кипящую воду на 3 минутки. После перекладываем в форму для запекания.

2. Рыбу нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем к брокколи.

3. Для заливки: к яйцам добавляем сливки, соль, прованские травы и все хорошо перемешиваем.

4. Заливаем рыбку и брокколи заливкой, сверху затираем сыром. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.

