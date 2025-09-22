Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. А для того, чтобы изделия получились действительно удачными, нужно сделать идеальное тесто. Для этого стоит воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления идеального эластичного теста для пельменей опубликована на странице фудблогера yanina bondarenko в Instagram.

Ингредиенты на 1 кг. теста:

пшеничная мука – 500 г (просеять)

вода – 200 мл. (кипяченая, теплая или горячая)

яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Воду немного подогреть (почти горячую, но не кипяток).

2. Взбить яйцо с силой, добавить в воду.

3. Всыпать просеянную муку, постепенно замешивая ложкой, а затем руками.

4. Добавить ложку масла для эластичности.

5. Вымешать тесто 7-10 минут, пока станет гладким.

6. Завернуть в пищевую пленку и дать отдохнуть 30-40 минут при комнатной температуре.

