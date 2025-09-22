Идеальное эластичное тесто для домашних пельменей: понадобится всего пять ингредиентов
Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. А для того, чтобы изделия получились действительно удачными, нужно сделать идеальное тесто. Для этого стоит воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления идеального эластичного теста для пельменей опубликована на странице фудблогера yanina bondarenko в Instagram.
Ингредиенты на 1 кг. теста:
- пшеничная мука – 500 г (просеять)
- вода – 200 мл. (кипяченая, теплая или горячая)
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Воду немного подогреть (почти горячую, но не кипяток).
2. Взбить яйцо с силой, добавить в воду.
3. Всыпать просеянную муку, постепенно замешивая ложкой, а затем руками.
4. Добавить ложку масла для эластичности.
5. Вымешать тесто 7-10 минут, пока станет гладким.
6. Завернуть в пищевую пленку и дать отдохнуть 30-40 минут при комнатной температуре.
