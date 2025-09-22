Идеальное эластичное тесто для домашних пельменей: понадобится всего пять ингредиентов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
486
Идеальное эластичное тесто для домашних пельменей: понадобится всего пять ингредиентов

Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. А для того, чтобы изделия получились действительно удачными, нужно сделать идеальное тесто. Для этого стоит воспользоваться следующей технологией.

Видео дня

Идея приготовления идеального эластичного теста для пельменей опубликована на странице фудблогера yanina bondarenko в Instagram.

Идеальное эластичное тесто для домашних пельменей: понадобится всего пять ингредиентов

Ингредиенты на 1 кг. теста:

  • пшеничная мука – 500 г (просеять)
  • вода – 200 мл. (кипяченая, теплая или горячая)
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Идеальное эластичное тесто для домашних пельменей: понадобится всего пять ингредиентов

1. Воду немного подогреть (почти горячую, но не кипяток).

2. Взбить яйцо с силой, добавить в воду.

Идеальное эластичное тесто для домашних пельменей: понадобится всего пять ингредиентов

3. Всыпать просеянную муку, постепенно замешивая ложкой, а затем руками.

Идеальное эластичное тесто для домашних пельменей: понадобится всего пять ингредиентов

4. Добавить ложку масла для эластичности.

Идеальное эластичное тесто для домашних пельменей: понадобится всего пять ингредиентов

5. Вымешать тесто 7-10 минут, пока станет гладким.

Идеальное эластичное тесто для домашних пельменей: понадобится всего пять ингредиентов

6. Завернуть в пищевую пленку и дать отдохнуть 30-40 минут при комнатной температуре.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты