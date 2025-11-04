Идеальное картофельное пюре, как в ресторане: рассказываем, в чем секрет
Картофельное пюре – лучшее блюдо для обеда и даже ужина. Готовится блюдо очень просто, достаточно лишь – выбрать правильный сорт картофеля для пюре, а также знать, что добавлять, чтобы оно было нежным и вкусным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего пюре без комочков.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- сливочное масло (чем жирнее, тем лучше) 100 г
- молоко 75-100 мл
- соль по вкусу
- белый перец/мускатный орех по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите очищенный картофель до мягкости. Слейте воду и дай выпариться влаге (2-3 минуты на теплом огне).
2. Протрите горячий картофель через мелкое сито — именно так достигается ультранежная текстура.
3. Добавьте масло — постепенно, перемешивая венчиком до глянца. Влейте горячее молоко — порциями, пока не получишь мягкое, шелковистое пюре.
Приправьте по вкусу!
