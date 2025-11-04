Идеальное картофельное пюре, как в ресторане: рассказываем, в чем секрет

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Картофельное пюре – лучшее блюдо для обеда и даже ужина. Готовится блюдо очень просто, достаточно лишь – выбрать правильный сорт картофеля для пюре, а также знать, что добавлять, чтобы оно было нежным и вкусным.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего пюре без комочков. 

Ингредиенты: 

  • 500 г картофеля
  • сливочное масло (чем жирнее, тем лучше) 100 г
  • молоко  75-100 мл
  • соль по вкусу
  • белый перец/мускатный орех по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отварите очищенный картофель до мягкости. Слейте воду и дай выпариться влаге (2-3 минуты на теплом огне).

2. Протрите горячий картофель через мелкое сито — именно так достигается ультранежная текстура.

3. Добавьте масло — постепенно, перемешивая венчиком до глянца. Влейте горячее молоко — порциями, пока не получишь мягкое, шелковистое пюре.

Приправьте по вкусу!

