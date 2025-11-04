Картофельное пюре – лучшее блюдо для обеда и даже ужина. Готовится блюдо очень просто, достаточно лишь – выбрать правильный сорт картофеля для пюре, а также знать, что добавлять, чтобы оно было нежным и вкусным.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего пюре без комочков.

Ингредиенты:

500 г картофеля

сливочное масло (чем жирнее, тем лучше) 100 г

молоко 75-100 мл

соль по вкусу

белый перец/мускатный орех по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите очищенный картофель до мягкости. Слейте воду и дай выпариться влаге (2-3 минуты на теплом огне).

2. Протрите горячий картофель через мелкое сито — именно так достигается ультранежная текстура.

3. Добавьте масло — постепенно, перемешивая венчиком до глянца. Влейте горячее молоко — порциями, пока не получишь мягкое, шелковистое пюре.

Приправьте по вкусу!

