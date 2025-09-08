Идеальное тесто для домашней пиццы: получится у всех
Домашняя пицца всегда особенная: ароматная, свежая и приготовленная именно под собственный вкус. Но секрет удачного результата заключается не только в начинке, но и в удачном тесте. Оно должно быть нежным внутри, с легкой корочкой снаружи и хорошо держать форму. Приготовить такое тесто дома проще, чем кажется.
Идея приготовления удачного теста для домашней пиццы опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты для опары (на 2 пиццы):
- 5 г сухих дрожжей
- 2 ст.л. сахара
- 75 г муки (первая порция)
- 270 мл. теплой воды или молока
Ингредиенты для теста:
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ст.л. оливкового масла
- 300 г муки
Способ приготовления
1. В теплой воде или молоке размешать дрожжи, сахар и первую порцию муки. Оставить смесь на 15-20 минут в теплом месте, чтобы дрожжи активировались.
2. К готовой опаре всыпать соль, влить оливковое масло и постепенно добавить остальную муку.
3. Тщательно вымесить массу до однородности, сформировать шар, накрыть полотенцем и оставить примерно на час, чтобы тесто поднялось.
4. Готовое тесто разделить на две части, раскатать скалкой или растянуть руками на противне, застеленном пергаментом и присыпанном манкой.
5. Выложить любимые ингредиенты – соус, сыр, овощи, мясо или другие продукты на свой вкус.
6. Готовить пиццу в духовке, разогретой до максимальной температуры (около 250 °C), в течение 10-15 минут до золотистой корочки.
