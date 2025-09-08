Домашняя пицца всегда особенная: ароматная, свежая и приготовленная именно под собственный вкус. Но секрет удачного результата заключается не только в начинке, но и в удачном тесте. Оно должно быть нежным внутри, с легкой корочкой снаружи и хорошо держать форму. Приготовить такое тесто дома проще, чем кажется.

Видео дня

Идея приготовления удачного теста для домашней пиццы опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для опары (на 2 пиццы):

5 г сухих дрожжей

2 ст.л. сахара

75 г муки (первая порция)

270 мл. теплой воды или молока

Ингредиенты для теста:

0,5 ч.л. соли

1 ст.л. оливкового масла

300 г муки

Способ приготовления

1. В теплой воде или молоке размешать дрожжи, сахар и первую порцию муки. Оставить смесь на 15-20 минут в теплом месте, чтобы дрожжи активировались.

2. К готовой опаре всыпать соль, влить оливковое масло и постепенно добавить остальную муку.

3. Тщательно вымесить массу до однородности, сформировать шар, накрыть полотенцем и оставить примерно на час, чтобы тесто поднялось.

4. Готовое тесто разделить на две части, раскатать скалкой или растянуть руками на противне, застеленном пергаментом и присыпанном манкой.

5. Выложить любимые ингредиенты – соус, сыр, овощи, мясо или другие продукты на свой вкус.

6. Готовить пиццу в духовке, разогретой до максимальной температуры (около 250 °C), в течение 10-15 минут до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: