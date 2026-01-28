Домашние пельмени никогда не сравнятся с магазинными. Но для того, чтобы результат получился действительно удачным, нужно правильно сделать тесто. Для основы подойдет обычная вода, но она обязательно должна быть теплой.

Идея приготовления идеального теста для пельменей на теплой воде опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

муки – 500 г

теплой воды – 250 мл.

соль – 1 ч.л.

масло – 3 ст.л.

уксус – 1 ст.л.

фарш – 500 г (по вашему предпочтению)

Способ приготовления:

1. В миску с мукой добавьте щепотку соли и подсолнечного масла.

2. Влейте теплую воду с уксусом.

3. Размешайте смесь лопаткой.

4. Замесите упругое и эластичное тесто (можно использовать комбайн).

5. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и дайте ему отдохнуть 20 минут (лучше положить в пакет, и хорошо закрутить).

6. После этого можно лепить пельмени и наслаждаться.

