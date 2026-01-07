Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Идеальные домашние драники, как у бабушки: в чем секрет золотистой корочки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
549
Домашние драники часто получаются серыми, мягкими и совсем не такими, как у бабушки и мамы. Все из-за того, что многие люди забывают об одном важном действии, которое касается картофеля.

Идея приготовления вкусных и золотистых драников, как у бабушки, опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram. После того, как вы натерли картофель, важно выжать из него лишнюю влагу.

Ингредиенты:

  • картофель – 5 шт.
  • фарш (свинина или курятина) – 300 г
  • сыр – 70 г
  • яйца – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель натереть на мелкой терке, хорошо отжать лишний сок – это секрет хрустящей корочки.

2. Добавить фарш и сыр, натертый на крупной терке.

3. Посолить, поперчить.

4. Разбить яйца, добавить натертый лук и муку – все хорошо перемешать.

5. Жарить драники на среднем огне с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки.

