Идеальные домашние драники, как у бабушки: в чем секрет золотистой корочки
Домашние драники часто получаются серыми, мягкими и совсем не такими, как у бабушки и мамы. Все из-за того, что многие люди забывают об одном важном действии, которое касается картофеля.
Идея приготовления вкусных и золотистых драников, как у бабушки, опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram. После того, как вы натерли картофель, важно выжать из него лишнюю влагу.
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт.
- фарш (свинина или курятина) – 300 г
- сыр – 70 г
- яйца – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- мука – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель натереть на мелкой терке, хорошо отжать лишний сок – это секрет хрустящей корочки.
2. Добавить фарш и сыр, натертый на крупной терке.
3. Посолить, поперчить.
4. Разбить яйца, добавить натертый лук и муку – все хорошо перемешать.
5. Жарить драники на среднем огне с обеих сторон до аппетитной золотистой корочки.
