Идеальные домашние пельмени, которые не разварятся: как приготовить
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Домашние пельмени всегда остаются одним из самых любимых семейных блюд. Если правильно приготовить тесто, оно получится эластичным, прочным и не разварится во время варки. Сочная мясная начинка сделает блюдо ещё вкуснее и ароматнее. Такой рецепт пригодится как для семейного ужина, так и для домашних заготовок в морозилке.
Идея приготовления вкусных домашних пельменей опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 550 г
- теплая вода – 250 мл.
- яйцо – 1 крупное
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- свинина или смесь свинины и говядины – 500-550 г
- лук – 150 г
- чеснок – 3-4 зубчика
- соль – 8 г
- черный молотый перец – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Просейте муку в большую миску. Добавьте яйцо, соль, растительное масло и тёплую воду.
2. Замесите мягкое и эластичное тесто. Вымешивайте его примерно 8-10 минут, пока оно не станет гладким.
3. Заверните тесто в пищевую пленку или накройте миской и оставьте отдохнуть примерно на 30 минут.
4. Для начинки пропустите через мясорубку мясо, лук и чеснок.
5. Добавьте в фарш соль и черный молотый перец, после чего тщательно перемешайте массу до однородности.
6. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте кружочки одинакового размера.
7. В центр каждого кружочка положите немного мясной начинки. Хорошо зажмите края, формируя пельмени.
8. Доведите подсоленную воду до кипения и опустите в нее пельмени.
9. После того как они всплывут на поверхность, варите еще 5-7 минут до полной готовности.
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