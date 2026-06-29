Домашние пельмени всегда остаются одним из самых любимых семейных блюд. Если правильно приготовить тесто, оно получится эластичным, прочным и не разварится во время варки. Сочная мясная начинка сделает блюдо ещё вкуснее и ароматнее. Такой рецепт пригодится как для семейного ужина, так и для домашних заготовок в морозилке.

Идея приготовления вкусных домашних пельменей опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 550 г

теплая вода – 250 мл.

яйцо – 1 крупное

соль – 1 ч.л.

растительное масло – 1 ст.л.

свинина или смесь свинины и говядины – 500-550 г

лук – 150 г

чеснок – 3-4 зубчика

соль – 8 г

черный молотый перец – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Просейте муку в большую миску. Добавьте яйцо, соль, растительное масло и тёплую воду.

2. Замесите мягкое и эластичное тесто. Вымешивайте его примерно 8-10 минут, пока оно не станет гладким.

3. Заверните тесто в пищевую пленку или накройте миской и оставьте отдохнуть примерно на 30 минут.

4. Для начинки пропустите через мясорубку мясо, лук и чеснок.

5. Добавьте в фарш соль и черный молотый перец, после чего тщательно перемешайте массу до однородности.

6. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте кружочки одинакового размера.

7. В центр каждого кружочка положите немного мясной начинки. Хорошо зажмите края, формируя пельмени.

8. Доведите подсоленную воду до кипения и опустите в нее пельмени.

9. После того как они всплывут на поверхность, варите еще 5-7 минут до полной готовности.

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