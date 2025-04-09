Драники – очень вкусное и бюджетное блюдо, которое можно приготовить на ужин. Это займет у вас минимум времени. Но очень часто бывает, что изделия чернеют уже через несколько минут после приготовления. Для того, чтобы этого не произошло, добавьте в картофельную массу один простой ингредиент.

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Идея приготовления хрустящих драников, которые не чернеют, опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Ингредиент, который обязательно нужно добавить, – это сметана.

Ингредиенты:

картофель – 1-1,5 кг.

яйца – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

специи

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Картошку помыть, почистить, натереть.

2. К картофелю добавить натертую луковицу.

3. Добавить любимые специи.

4. Положить яйцо и засыпать муку.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Добавить сметану.

7. Выкладывать драники ложкой на сковороду и жарить на среднем огне с обеих сторон.

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