Идеальные драники, которые не почернеют: делимся секретами блюда для ужина
Драники – очень вкусное и бюджетное блюдо, которое можно приготовить на ужин. Это займет у вас минимум времени. Но очень часто бывает, что изделия чернеют уже через несколько минут после приготовления. Для того, чтобы этого не произошло, добавьте в картофельную массу один простой ингредиент.
Идея приготовления хрустящих драников, которые не чернеют, опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Ингредиент, который обязательно нужно добавить, – это сметана.
Ингредиенты:
- картофель – 1-1,5 кг.
- яйца – 1 шт.
- мука – 2 ст.л.
- специи
- лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Картошку помыть, почистить, натереть.
2. К картофелю добавить натертую луковицу.
3. Добавить любимые специи.
4. Положить яйцо и засыпать муку.
5. Всё хорошо перемешать.
6. Добавить сметану.
7. Выкладывать драники ложкой на сковороду и жарить на среднем огне с обеих сторон.
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