Картофельные драники остаются одним из самых любимых домашних блюд украинской кухни. Они прекрасно подходят как для сытного завтрака, так и для обеда или ужина. Чтобы драники получились румяными, хрустящими снаружи и нежными внутри, достаточно знать несколько простых секретов приготовления. Именно такой рецепт пригодится тем, кто хочет добиться идеального результата из доступных продуктов.

Идея приготовления идеальных домашних драников опубликована на странице kelman marina в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст.л.

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

сметана – для подачи

Способ приготовления:

1. Картофель очистите от кожуры, промойте и натрите на мелкой терке. Так же натрите очищенный лук.

2. Если картофель выделил много сока, слегка отожмите массу, но не пересушивайте её, чтобы оладьи остались сочными.

3. В картофельную смесь добавьте яйца, муку, измельчённый чеснок, соль и чёрный молотый перец.

4. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

5. На сковороде хорошо разогрейте масло. Ложкой выкладывайте небольшие порции картофельной массы, формируя аккуратные драники.

6. Жарьте на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки.

7. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

8. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

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