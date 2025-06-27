Идеальные праздничные брускетты на любой случай: с красной рыбой и крем-сыром
Классические бутерброды с червлёной рыбой можно приготовить значительно оригинальнее. Для этого добавьте в закуску огурец и авокадо. Вкус получится очень освежающим и легким.
Идея приготовления оригинальных праздничных брускетт с крем-сыром и красной рыбой опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Перед тем, как выкладывать приготовленный салат на хлеб, обязательно его подсушите.
Ингредиенты:
- крем-сыр филадельфия – 1 шт.
- слабосоленая рыба – 100 г
- огурец – 1 шт.
- авокадо – 1 шт.
- багет
- оливковое масло
- прованские травы
- лимонный сок – 1 ст.л.
- перец
Способ приготовления:
1. Багет нарезать на кусочки.
2. Выложить на пергамент.
3. Немного смазать оливковым маслом и посыпать прованскими травами.
4. Подсушить в духовой 5 минут при температуре 180 градусов.
5. Для намазки соединить слабосоленую рыбу, огурец, авокадо, крем-сыр.
6. Добавить лимонный сок, перец по вкусу и перемешать.
7. Выложить сверху на багет.
8. По желанию добавить листочки салата.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: