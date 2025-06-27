Идеальные праздничные брускетты на любой случай: с красной рыбой и крем-сыром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
450
Идеальные праздничные брускетты на любой случай: с красной рыбой и крем-сыром

Классические бутерброды с червлёной рыбой можно приготовить значительно оригинальнее. Для этого добавьте в закуску огурец и авокадо. Вкус получится очень освежающим и легким.

Идея приготовления оригинальных праздничных брускетт с крем-сыром и красной рыбой опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram. Перед тем, как выкладывать приготовленный салат на хлеб, обязательно его подсушите.

Идеальные праздничные брускетты на любой случай: с красной рыбой и крем-сыром

Ингредиенты:

  • крем-сыр филадельфия – 1 шт.
  • слабосоленая рыба – 100 г
  • огурец – 1 шт.
  • авокадо – 1 шт.
  • багет
  • оливковое масло
  • прованские травы
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • перец

Способ приготовления:

Идеальные праздничные брускетты на любой случай: с красной рыбой и крем-сыром

1. Багет нарезать на кусочки.

2. Выложить на пергамент.

Идеальные праздничные брускетты на любой случай: с красной рыбой и крем-сыром

3. Немного смазать оливковым маслом и посыпать прованскими травами.

4. Подсушить в духовой 5 минут при температуре 180 градусов.

Идеальные праздничные брускетты на любой случай: с красной рыбой и крем-сыром

5. Для намазки соединить слабосоленую рыбу, огурец, авокадо, крем-сыр.

6. Добавить лимонный сок, перец по вкусу и перемешать.

Идеальные праздничные брускетты на любой случай: с красной рыбой и крем-сыром

7. Выложить сверху на багет.

8. По желанию добавить листочки салата.

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