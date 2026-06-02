Идеальные сырники, которые не будут распадаться и гореть: делимся рецептом и секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
150
Самое вкусное блюдо из творога – сырники. Готовить их можно с разной мукой, а также просто с манкой. Для того, чтобы сырники не распадались, кулинары советуют не добавлять много муки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – удачных сырников, которые готовятся из творога и манки. 

Ингредиенты: 

  • творог кисломолочный 1 кг
  • сахар 100 г
  • сахар-ванилин 1 п.
  • манка 100 г
  • яйца (маленькие) 2 шт.
  • мука
  • масло

Способ приготовления: 

1. Комочки творога размять рукой, добавить сахар, ванильный сахар, манку, яйца и пробить блендером до однородности. Дополнительно хорошо вымешать, накрыть пленкой и отложить в холодильник на 30 минут.

2. Творожную массу разделить на 3 части. Из части творожной массы сформировать грубую колбаску, которую разрезать на кусочки толщиной примерно 1,5 см.

3. Из каждого кусочка, панируя в муке, сформировать сырники. Обжарьте до готовности.

