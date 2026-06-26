Сырники – идеальное блюдо из творога для быстрого и полезного завтрака. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять много сахара. Но, не добавляйте также много муки, чтобы сырники не были забитыми.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, идеальных сырников с манной крупой.

Ингредиенты:

кисломолочный сыр 1 кг

сахар 100 г

сахар

ванилин 1 п.

манная крупа 100 г

яйца (мелкие) 2 шт.

мука

масло

Способ приготовления:

1. Творог размять рукой, добавить сахар, ванильный сахар, манную крупу, яйца и взбить блендером до однородной массы. Еще раз хорошо перемешать, накрыть пленкой и отставить в холодильник минимум на 30 минут.

2. Творожную массу разделите на 3 части. Из одной части творожной массы сформировать грубую колбаску, которую разрезать на кусочки толщиной примерно 1,5 см. Из каждого кусочка, обваляв в муке, сформировать сырники.

3. Обжарьте на сковороде до готовности!

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