Идеальные сырники: рассказываем, как правильно готовить и что добавить вместо муки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Идеальные сырники: рассказываем, как правильно готовить и что добавить вместо муки
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Сырники – идеальное блюдо из творога для быстрого и полезного завтрака. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять много сахара. Но, не добавляйте также много муки, чтобы сырники не были забитыми.

Идеальные сырники: рассказываем, как правильно готовить и что добавить вместо муки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, идеальных сырников с манной крупой. 

Ингредиенты:  

  • кисломолочный сыр 1 кг
  • сахар 100 г
  • сахар
  • ванилин 1 п.
  • манная крупа 100 г
  • яйца (мелкие) 2 шт.
  • мука
  • масло

Способ приготовления: 

1. Творог размять рукой, добавить сахар, ванильный сахар, манную крупу, яйца и взбить блендером до однородной массы. Еще раз хорошо перемешать, накрыть пленкой и отставить в холодильник минимум на 30 минут.

Идеальные сырники: рассказываем, как правильно готовить и что добавить вместо муки

2. Творожную массу разделите на 3 части. Из одной части творожной массы сформировать грубую колбаску, которую разрезать на кусочки толщиной примерно 1,5 см. Из каждого кусочка, обваляв в муке, сформировать сырники.

Идеальные сырники: рассказываем, как правильно готовить и что добавить вместо муки

3. Обжарьте на сковороде до готовности!

Идеальные сырники: рассказываем, как правильно готовить и что добавить вместо муки

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