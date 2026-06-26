Идеальные сырники: рассказываем, как правильно готовить и что добавить вместо муки
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Сырники – идеальное блюдо из творога для быстрого и полезного завтрака. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять много сахара. Но, не добавляйте также много муки, чтобы сырники не были забитыми.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, идеальных сырников с манной крупой.
Ингредиенты:
- кисломолочный сыр 1 кг
- сахар 100 г
- сахар
- ванилин 1 п.
- манная крупа 100 г
- яйца (мелкие) 2 шт.
- мука
- масло
Способ приготовления:
1. Творог размять рукой, добавить сахар, ванильный сахар, манную крупу, яйца и взбить блендером до однородной массы. Еще раз хорошо перемешать, накрыть пленкой и отставить в холодильник минимум на 30 минут.
2. Творожную массу разделите на 3 части. Из одной части творожной массы сформировать грубую колбаску, которую разрезать на кусочки толщиной примерно 1,5 см. Из каждого кусочка, обваляв в муке, сформировать сырники.
3. Обжарьте на сковороде до готовности!
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