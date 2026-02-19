Действительно удачные классические блины легко приготовить именно на молоке. Очень важно правильно соединить все ингредиенты, чтобы изделия не рвались и получились мягкими.

Идея приготовления удачных классических блинов на молоке опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

3 яйца

2 ст.л. сахара

450–500 мл.

160 г муки

20 г растительного масла

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до однородной массы.

2. Добавить молоко и хорошо перемешать.

3. Всыпьте муку (не всю сразу, если будут комочки – процедите через ситечко).

4. Замешайте гладкое тесто без комочков

5. Влейте растительное масло и еще раз перемешайте.

6. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.

7. Для начинки можно использовать крем-сыр и украсить, посыпать зеленым луком.

