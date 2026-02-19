Идеальные тонкие блины на молоке: делимся классическим рецептом
Действительно удачные классические блины легко приготовить именно на молоке. Очень важно правильно соединить все ингредиенты, чтобы изделия не рвались и получились мягкими.
Идея приготовления удачных классических блинов на молоке опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 450–500 мл.
- 160 г муки
- 20 г растительного масла
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром до однородной массы.
2. Добавить молоко и хорошо перемешать.
3. Всыпьте муку (не всю сразу, если будут комочки – процедите через ситечко).
4. Замешайте гладкое тесто без комочков
5. Влейте растительное масло и еще раз перемешайте.
6. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон.
7. Для начинки можно использовать крем-сыр и украсить, посыпать зеленым луком.
