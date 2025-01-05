Идеальный маршмелоу: как приготовить, чтобы точно понравился всем
Маршмелоу – это кондитерское изделие, которое обожают все, начиная от детей раннего возраста до взрослых. Его можно есть просто так, а можно добавлять в какао или жарить на костре, где он увеличивается в размерах и совсем меняет свой вкус.
Фудблогер с ником receptuk ua в Instagram рассказала, как приготовить маршмелоу дома так, чтобы он точно понравился всем. Оказывается, в этом процессе нет ничего сложного.
Ингредиенты
- Желатин – 30 гр
- Вода – 100 мл
- Сахар – 250 гр
- Вода – 100 мл
- Лимонный сок – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Желатин заливаем водой и оставляем до набухания.
2. В кастрюлю добавляем сахар, воду и лимонный сок. Включаем нагрев и кипятим сироп в течение 10 минут.
3. Форму для застывания смазываем растительным маслом.
4. Добавляем желатин в сироп и хорошо перемешиваем.
5. Взбиваем миксером до увеличения массы в размерах и загущениях.
6. Переливаем массу в форму и оставляем до застывания.
7. Крахмал смешиваем с сахарной пудрой и обрисуем в смеси. Нарезаем на куски и подаем на стол.
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