Маршмелоу – это кондитерское изделие, которое обожают все, начиная от детей раннего возраста до взрослых. Его можно есть просто так, а можно добавлять в какао или жарить на костре, где он увеличивается в размерах и совсем меняет свой вкус.

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Фудблогер с ником receptuk ua в Instagram рассказала, как приготовить маршмелоу дома так, чтобы он точно понравился всем. Оказывается, в этом процессе нет ничего сложного.

Ингредиенты

Желатин – 30 гр

Вода – 100 мл

Сахар – 250 гр

Вода – 100 мл

Лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Желатин заливаем водой и оставляем до набухания.

2. В кастрюлю добавляем сахар, воду и лимонный сок. Включаем нагрев и кипятим сироп в течение 10 минут.

3. Форму для застывания смазываем растительным маслом.

4. Добавляем желатин в сироп и хорошо перемешиваем.

5. Взбиваем миксером до увеличения массы в размерах и загущениях.

6. Переливаем массу в форму и оставляем до застывания.

7. Крахмал смешиваем с сахарной пудрой и обрисуем в смеси. Нарезаем на куски и подаем на стол.

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