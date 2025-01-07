Итальянская закуска из запеченного перца и хлеба: простой рецепт праздничного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску, идеальным овощем для этого будет перец, лучше всего запеченный. Он отлично сочетается с сыром, зеленью, ароматными маслами. 

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Закуска из хлеба и перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной закуски из хлеба, перца и с крем-сыром. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • багет
  • красный перец
  • сливочный крем-сыр
  • руккола
  • чеснок
  • оливковое масло
  • специи соль/перец по вкусу
  • бальзамический соус
  • измельченные орехи (грецкие, фундук, кешью)

Способ приготовления: 

1. Запеките перец с маслом, после очистите и порежьте, добавьте тертый чеснок, масло.

Запеченный перец

2. Порежьте хлеб, обжарьте, натрите чесноком.

Приготовление блюда

3. Сверху смажьте крем-сыром, выложите перец, рукколу, полейте соусом, посыпьте орехами, полейте бальзамическим соусом. 

Готовая закуска

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