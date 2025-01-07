Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску, идеальным овощем для этого будет перец, лучше всего запеченный. Он отлично сочетается с сыром, зеленью, ароматными маслами.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной закуски из хлеба, перца и с крем-сыром.

Ингредиенты:

багет

красный перец

сливочный крем-сыр

руккола

чеснок

оливковое масло

специи соль/перец по вкусу

бальзамический соус

измельченные орехи (грецкие, фундук, кешью)

Способ приготовления:

1. Запеките перец с маслом, после очистите и порежьте, добавьте тертый чеснок, масло.

2. Порежьте хлеб, обжарьте, натрите чесноком.

3. Сверху смажьте крем-сыром, выложите перец, рукколу, полейте соусом, посыпьте орехами, полейте бальзамическим соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: