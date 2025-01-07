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Итальянская закуска из запеченного перца и хлеба: простой рецепт праздничного блюда
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску, идеальным овощем для этого будет перец, лучше всего запеченный. Он отлично сочетается с сыром, зеленью, ароматными маслами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простой и вкусной закуски из хлеба, перца и с крем-сыром.
Ингредиенты:
- багет
- красный перец
- сливочный крем-сыр
- руккола
- чеснок
- оливковое масло
- специи соль/перец по вкусу
- бальзамический соус
- измельченные орехи (грецкие, фундук, кешью)
Способ приготовления:
1. Запеките перец с маслом, после очистите и порежьте, добавьте тертый чеснок, масло.
2. Порежьте хлеб, обжарьте, натрите чесноком.
3. Сверху смажьте крем-сыром, выложите перец, рукколу, полейте соусом, посыпьте орехами, полейте бальзамическим соусом.
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