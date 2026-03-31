Панеттоне – это традиционный итальянский пасхальная выпечка родом из Милана. Особенность пасхальной выпечки в том, что она имеет куполообразную форму и очень легкое, воздушное тесто. В традиционный рецепт входят мука, сливочное масло, яйца, дрожжи (или закваска), а также цукаты, изюм и лимонная цедра. От обычной паски панеттоне отличается тем, что он обычно менее плотный и более волокнистый за счет длительной ферментации и большого количества сливочного масла.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и пышной итальянской паски-панеттоне.

Ингредиенты:

Опара:

350 г сильной муки матибота

180 г молока

5 г свежих дрожжей

Первое тесто:

вся опара, 60 г желтков, 90 г сахара, 60 г мягкого масла

Второе тесто:

первое тесто +

30 г муки

10 г дрожжей + 30 г молока

30 г сахара, ваниль, цедра 1-го апельсина

6 г соли

30 г меда

60 г желтков

60 г мягкого масла

Макаронад:

30 г белка, 50 г сахарной пудры, 40 г миндальной муки, 20 г кукурузного крахмала, миндальные листочки

Способ приготовления:

1. 250 г сухофруктов (изюм) заливаем с вечера апельсиновым соком/водой и добавляем коньяк/ром.

2. Опара: молоко, дрожжи и муку смешиваем и оставляем при комнатной температуре на 10-12 часов. Далее – вся опара + 90 г сахара + 60 г желтков + 60 г мягкого масла — вымешиваем, постепенно добавляя все ингредиенты, и оставляем на 3 часа.

3. В молоке растворяем дрожжи. В тесто постепенно добавляем муку, сахар, желтки, цедру, мед, соль, мягкое масло и каждый ингредиент вмешиваем 5 минут, вводим дрожжи с молоком, мешаем тесто еще 5 минут и добавляем цукаты без воды и смешиваем ингредиенты еще 1-2 минуты.

4. Поверхность смазываем маслом, делим тесто на 2 части. Вставляем по 3 шпажки в каждую форму. Округляем тесто и перекладываем в формы оставляем подходить на 3 часа. Тесто должно не доставать до края формы на 3 см.

5. Готовим макаронад: просто соединяем все ингредиенты и отсаживаем его сверху на панетоны.

6. Разогрейте духовку до 170 С и выпекаем панетоны 35 минут. После достаньте их, переворачиваем вверх дном и оставляем для стабилизации, желательно на 4-5 часов или ночь, приятного аппетита!

