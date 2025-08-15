Из чего приготовить сочные котлеты без мяса: бюджетный и диетический рецепт

Екатерина Ягович
Из чего приготовить сочные котлеты без мяса: бюджетный и диетический рецепт

Сочные и вкусные котлеты можно приготовить даже без мяса. Они получатся достаточно диетическими, питательными и точно не будут отягощать желудок. В основе таких изделий – чечевица.

Идея приготовления нежных котлет без мяса из чечевицы опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

  • чечевица красная – 200 г
  • вода – 400 мл.
  • кабачок – 200 г
  • мука – 3-4 ст.л.
  • морковь – 1 маленькая
  • лук – половина
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Чечевицу промыть и залить водой.

2. Варить на среднем огне, чтобы выкипела вся вода в соотношении 1:2.

3. Оставить полностью остыть.

4. Лук нарезать мелко.

5. Морковь натереть.

6. Пожарить лук до мягкости и добавить морковь. Готовить до золотистого цвета.

7. Кабачок натереть мелко и добавить соль.

8. Оставить на 10 минут, чтобы кабачок пустил сок.

9. Холодную чечевицу взбить погружным блендером с зажаркой и солью.

10. Кабачок хорошо отделить от влаги и соединить с чечевицей.

11. Добавить муку и перемешать.

12. Влажными руками сформировать котлеты.

13. Выложить на горячую сковородку и жарить на среднем огне до золотистой корочки.

13. Перевернуть двумя силиконовыми лопатками, потому что котлетки очень нежные и могут распадаться. После этого лопаткой можно нажать форму.

14. Жарить с другой стороны до золотистой корочки. После остывания котлеты схватятся полностью и будут плотные.

