Сочные и вкусные котлеты можно приготовить даже без мяса. Они получатся достаточно диетическими, питательными и точно не будут отягощать желудок. В основе таких изделий – чечевица.

Идея приготовления нежных котлет без мяса из чечевицы опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

чечевица красная – 200 г

вода – 400 мл.

кабачок – 200 г

мука – 3-4 ст.л.

морковь – 1 маленькая

лук – половина

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Чечевицу промыть и залить водой.

2. Варить на среднем огне, чтобы выкипела вся вода в соотношении 1:2.

3. Оставить полностью остыть.

4. Лук нарезать мелко.

5. Морковь натереть.

6. Пожарить лук до мягкости и добавить морковь. Готовить до золотистого цвета.

7. Кабачок натереть мелко и добавить соль.

8. Оставить на 10 минут, чтобы кабачок пустил сок.

9. Холодную чечевицу взбить погружным блендером с зажаркой и солью.

10. Кабачок хорошо отделить от влаги и соединить с чечевицей.

11. Добавить муку и перемешать.

12. Влажными руками сформировать котлеты.

13. Выложить на горячую сковородку и жарить на среднем огне до золотистой корочки.

13. Перевернуть двумя силиконовыми лопатками, потому что котлетки очень нежные и могут распадаться. После этого лопаткой можно нажать форму.

14. Жарить с другой стороны до золотистой корочки. После остывания котлеты схватятся полностью и будут плотные.

