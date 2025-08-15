Из чего приготовить сочные котлеты без мяса: бюджетный и диетический рецепт
Сочные и вкусные котлеты можно приготовить даже без мяса. Они получатся достаточно диетическими, питательными и точно не будут отягощать желудок. В основе таких изделий – чечевица.
Идея приготовления нежных котлет без мяса из чечевицы опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты:
- чечевица красная – 200 г
- вода – 400 мл.
- кабачок – 200 г
- мука – 3-4 ст.л.
- морковь – 1 маленькая
- лук – половина
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Чечевицу промыть и залить водой.
2. Варить на среднем огне, чтобы выкипела вся вода в соотношении 1:2.
3. Оставить полностью остыть.
4. Лук нарезать мелко.
5. Морковь натереть.
6. Пожарить лук до мягкости и добавить морковь. Готовить до золотистого цвета.
7. Кабачок натереть мелко и добавить соль.
8. Оставить на 10 минут, чтобы кабачок пустил сок.
9. Холодную чечевицу взбить погружным блендером с зажаркой и солью.
10. Кабачок хорошо отделить от влаги и соединить с чечевицей.
11. Добавить муку и перемешать.
12. Влажными руками сформировать котлеты.
13. Выложить на горячую сковородку и жарить на среднем огне до золотистой корочки.
13. Перевернуть двумя силиконовыми лопатками, потому что котлетки очень нежные и могут распадаться. После этого лопаткой можно нажать форму.
14. Жарить с другой стороны до золотистой корочки. После остывания котлеты схватятся полностью и будут плотные.
