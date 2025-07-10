Вкусный белковый завтрак, который зарядит энергией на весь день: рецепт от тренера
Полезный и вкусный завтрак – это не обязательно авокадо, тунец или красная рыба. Можно выбрать достаточно простые продукты с минимальным количеством калорий. Например, яйца, овощи и немного сыра.
Рецептом полезного белкового омлета, в котором минимум калорий, поделилась фитнес-тренер и блогер, которая пропагандирует здоровый образ жизни, Яна Артисюк на своей странице в Instagram. Ингредиенты для такого блюда точно найдутся в вашем холодильнике.
Ингредиенты:
- творог – по вкусу (около 200–250 г)
- помидоры – 2-3 средних
- яйца – 2–3 шт. (или только белки)
- твердый сыр – 50-70 г
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль – щепотка
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогрейте сковородку и добавьте немного оливкового масла.
2. Выложите творог ровным слоем. Поджарьте 2-3 минуты на среднем огне, пока он слегка не подрумянится.
3. Помидоры нарежьте кружочками и выложите сверху на сыр.
4. Яйца взбейте вилкой или венчиком со щепоткой соли.
5. Аккуратно залейте яичную массу на сырно-помидорную основу.
6. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 4-5 минут, пока яйца почти не схватятся.
7. Посыпьте тертым твердым сыром и измельченной зеленью.
8. Накройте снова крышкой и готовьте еще 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.
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