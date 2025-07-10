Полезный и вкусный завтрак – это не обязательно авокадо, тунец или красная рыба. Можно выбрать достаточно простые продукты с минимальным количеством калорий. Например, яйца, овощи и немного сыра.

Рецептом полезного белкового омлета, в котором минимум калорий, поделилась фитнес-тренер и блогер, которая пропагандирует здоровый образ жизни, Яна Артисюк на своей странице в Instagram. Ингредиенты для такого блюда точно найдутся в вашем холодильнике.

Ингредиенты:

творог – по вкусу (около 200–250 г)

помидоры – 2-3 средних

яйца – 2–3 шт. (или только белки)

твердый сыр – 50-70 г

оливковое масло — 1 ст. л.

соль – щепотка

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогрейте сковородку и добавьте немного оливкового масла.

2. Выложите творог ровным слоем. Поджарьте 2-3 минуты на среднем огне, пока он слегка не подрумянится.

3. Помидоры нарежьте кружочками и выложите сверху на сыр.

4. Яйца взбейте вилкой или венчиком со щепоткой соли.

5. Аккуратно залейте яичную массу на сырно-помидорную основу.

6. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 4-5 минут, пока яйца почти не схватятся.

7. Посыпьте тертым твердым сыром и измельченной зеленью.

8. Накройте снова крышкой и готовьте еще 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.

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