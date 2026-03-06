Домашние супы можно готовить из любых овощей, рыбы, мяса, особенно курицы. А среди круп идеально для супов подойдут: гречка, рис, овсянка, чечевица. Стоит отметить, что чечевица считается не только очень полезной и вкусной, но и источником железа, а также в ней есть магний и витамины группы B поддерживают нервную систему.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного супа из чечевицы, с филе и овощами.

Ингредиенты:

Пол луковицы

Треть морковки

Зубчик чеснока

Куриное филе

Стакан красной чечевицы

1 ст.л. томатной пасты или 3 перетертых томатов

1 картофелина (или две, три)

Соль

Специи(кориандр, тмин, копченая паприка, хмели-сунели)

Кипяток(доливаю до отметки 2 л.)

Зелень

Способ приготовления:

1. Обжарьте филе, добавьте картофель, лук и морковь, чеснок.

2. Добавьте чечевицу, специи и воду.

3. В готовый суп добавьте зелень.

