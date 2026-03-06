Все рецепты
Из каких круп получится самый полезный суп: делимся простым и легким рецептом
Домашние супы можно готовить из любых овощей, рыбы, мяса, особенно курицы. А среди круп идеально для супов подойдут: гречка, рис, овсянка, чечевица. Стоит отметить, что чечевица считается не только очень полезной и вкусной, но и источником железа, а также в ней есть магний и витамины группы B поддерживают нервную систему.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного супа из чечевицы, с филе и овощами.
Ингредиенты:
- Пол луковицы
- Треть морковки
- Зубчик чеснока
- Куриное филе
- Стакан красной чечевицы
- 1 ст.л. томатной пасты или 3 перетертых томатов
- 1 картофелина (или две, три)
- Соль
- Специи(кориандр, тмин, копченая паприка, хмели-сунели)
- Кипяток(доливаю до отметки 2 л.)
- Зелень
Способ приготовления:
1. Обжарьте филе, добавьте картофель, лук и морковь, чеснок.
2. Добавьте чечевицу, специи и воду.
3. В готовый суп добавьте зелень.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: