Из каких круп получится самый полезный суп: делимся простым и легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
294
Из каких круп получится самый полезный суп: делимся простым и легким рецептом

Домашние супы можно готовить из любых овощей, рыбы, мяса, особенно курицы. А среди круп идеально для супов подойдут: гречка, рис, овсянка, чечевица. Стоит отметить, что чечевица считается не только очень полезной и вкусной, но и источником железа, а также в ней есть магний и витамины группы B поддерживают нервную систему.

Из каких круп получится самый полезный суп: делимся простым и легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного супа из чечевицы, с филе и овощами. 

Из каких круп получится самый полезный суп: делимся простым и легким рецептом

Ингредиенты: 

  • Пол луковицы
  • Треть морковки
  • Зубчик чеснока
  • Куриное филе
  • Стакан красной чечевицы
  • 1 ст.л. томатной пасты или 3 перетертых томатов
  • 1 картофелина (или две, три)
  • Соль
  • Специи(кориандр, тмин, копченая паприка, хмели-сунели)
  • Кипяток(доливаю до отметки 2 л.)
  • Зелень

Способ приготовления:

1. Обжарьте филе, добавьте картофель, лук и морковь, чеснок. 

Из каких круп получится самый полезный суп: делимся простым и легким рецептом

2. Добавьте чечевицу, специи и воду. 

Из каких круп получится самый полезный суп: делимся простым и легким рецептом

3. В готовый суп добавьте зелень.

Из каких круп получится самый полезный суп: делимся простым и легким рецептом

