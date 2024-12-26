Из какого фарша лучше готовить котлеты, чтобы они были сочными: делимся технологией

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Из какого фарша лучше готовить котлеты, чтобы они были сочными: делимся технологией

Сочные котлеты выходит приготовить далеко не всегда. Все потому, что многие хозяйки используют только один вид мяса для изделий. Будет гораздо вкуснее, если вы соедините в массе для жарки курицу и свинину.

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Идея приготовления сочных котлет из свинины и курятины опубликована на странице фудблогера Оксаны Костик (oksikostik) в Instagram. Также не забудьте про размоченный хлеб.

Из какого фарша лучше готовить котлеты, чтобы они были сочными: делимся технологией

Ингредиенты:

  • фарш из свинины – 700 г
  • куриный фарш – 300 г
  • лук к фаршу – 1 шт.
  • лук для зажарки – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • кусочки хлеба (залить водой и выжать)
  • черный перец
  • сухари

Способ приготовления:

Из какого фарша лучше готовить котлеты, чтобы они были сочными: делимся технологией

1. К фаршу добавить лук сырой и один мелко пожаренный.

2. Всю взбить в чаше блендера.

Из какого фарша лучше готовить котлеты, чтобы они были сочными: делимся технологией

3. Добавить выжатый хлеб, специи, яйцо.

4. Хорошо отразить.

Из какого фарша лучше готовить котлеты, чтобы они были сочными: делимся технологией

5. Сформировать котлеты и каждую обвалять в сухарях.

Из какого фарша лучше готовить котлеты, чтобы они были сочными: делимся технологией

6. Выпекать в масле на сковороде.

7. Вынимать на бумажное полотенце.

Из какого фарша лучше готовить котлеты, чтобы они были сочными: делимся технологией

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