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Из какого фарша лучше готовить котлеты, чтобы они были сочными: делимся технологией
Сочные котлеты выходит приготовить далеко не всегда. Все потому, что многие хозяйки используют только один вид мяса для изделий. Будет гораздо вкуснее, если вы соедините в массе для жарки курицу и свинину.
Идея приготовления сочных котлет из свинины и курятины опубликована на странице фудблогера Оксаны Костик (oksikostik) в Instagram. Также не забудьте про размоченный хлеб.
Ингредиенты:
- фарш из свинины – 700 г
- куриный фарш – 300 г
- лук к фаршу – 1 шт.
- лук для зажарки – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- кусочки хлеба (залить водой и выжать)
- черный перец
- сухари
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить лук сырой и один мелко пожаренный.
2. Всю взбить в чаше блендера.
3. Добавить выжатый хлеб, специи, яйцо.
4. Хорошо отразить.
5. Сформировать котлеты и каждую обвалять в сухарях.
6. Выпекать в масле на сковороде.
7. Вынимать на бумажное полотенце.
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