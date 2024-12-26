Сочные котлеты выходит приготовить далеко не всегда. Все потому, что многие хозяйки используют только один вид мяса для изделий. Будет гораздо вкуснее, если вы соедините в массе для жарки курицу и свинину.

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Идея приготовления сочных котлет из свинины и курятины опубликована на странице фудблогера Оксаны Костик (oksikostik) в Instagram. Также не забудьте про размоченный хлеб.

Ингредиенты:

фарш из свинины – 700 г

куриный фарш – 300 г

лук к фаршу – 1 шт.

лук для зажарки – 1 шт.

яйца – 1 шт.

кусочки хлеба (залить водой и выжать)

черный перец

сухари

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить лук сырой и один мелко пожаренный.

2. Всю взбить в чаше блендера.

3. Добавить выжатый хлеб, специи, яйцо.

4. Хорошо отразить.

5. Сформировать котлеты и каждую обвалять в сухарях.

6. Выпекать в масле на сковороде.

7. Вынимать на бумажное полотенце.

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