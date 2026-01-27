Из какого фарша получатся сочные и вкусные котлеты: делимся рецептом и секретами приготовления

Из какого фарша получатся сочные и вкусные котлеты: делимся рецептом и секретами приготовления

Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, но особенно вкусно будет из свиного и куриного, а лучше всего – соединить несколько видов. Для сочности можно добавить сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет со специями, с сыром и в беконе. 

Ингредиенты:

  • фарш говяжий 500 г (можно любой)
  • соль, перец по вкусу
  • любимые приправы
  • мини моцарелла копченая
  • бекон
  • соус барбекю

Способ приготовления: 

1. Фарш солим, перчим, перемешиваем и хорошо отбиваем. В середину фарша кладем шарик моцареллы и формируем котлеты.

2. Каждую котлету заворачиваем в бекон и ставим в разогретую духовку до 180С на 30 минут.

4. Достаем котлеты, смазываем соусом и ставим в духовку еще на 10 минут.

