Из какого фарша получатся сочные и вкусные котлеты: делимся рецептом и секретами приготовления
Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, но особенно вкусно будет из свиного и куриного, а лучше всего – соединить несколько видов. Для сочности можно добавить сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет со специями, с сыром и в беконе.
Ингредиенты:
- фарш говяжий 500 г (можно любой)
- соль, перец по вкусу
- любимые приправы
- мини моцарелла копченая
- бекон
- соус барбекю
Способ приготовления:
1. Фарш солим, перчим, перемешиваем и хорошо отбиваем. В середину фарша кладем шарик моцареллы и формируем котлеты.
2. Каждую котлету заворачиваем в бекон и ставим в разогретую духовку до 180С на 30 минут.
4. Достаем котлеты, смазываем соусом и ставим в духовку еще на 10 минут.
