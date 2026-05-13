Все рецепты
Из какого мяса получатся самые сочные отбивные и из чего готовить кляр: делимся секретами приготовления
Отбивные можно готовить из практически любого мяса, но вкуснее всего будет – из куриного филе и филе индейки. Для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, готовьте его с соусом, например, грибным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных с грибным соусом, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- филе индейки
- соль, перец
- яйцо
- мука
- лук
- шампиньоны
- 1 ст.л муки
- 150 мл сливок
Способ приготовления:
1. Кусочки мяса отбиваем, солим и перчим.
2. Окунаем в муку, а затем в яйцо. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
3. Лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим еще 5-7 минуток. Солим, перчим, добавляем муку и вливаем сливки. Готовим на невысоком огне до загустения.
Подавайте отбивные с соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: