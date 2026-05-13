Отбивные можно готовить из практически любого мяса, но вкуснее всего будет – из куриного филе и филе индейки. Для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, готовьте его с соусом, например, грибным.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных с грибным соусом, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

филе индейки

соль, перец

яйцо

мука

лук

шампиньоны

1 ст.л муки

150 мл сливок

Способ приготовления:

1. Кусочки мяса отбиваем, солим и перчим.

2. Окунаем в муку, а затем в яйцо. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

3. Лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим еще 5-7 минуток. Солим, перчим, добавляем муку и вливаем сливки. Готовим на невысоком огне до загустения.

Подавайте отбивные с соусом!

