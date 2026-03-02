Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Из какого мяса получатся самые вкусные и сочные отбивные: делимся легким рецептом

Домашние отбивные можно готовить из куриного филе, а также из свинины и филе индейки. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют его хорошо отбить и главное – приготовить вкусный кляр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных отбивных из филе индейки с грибным соусом.

Ингредиенты: 

  • филе индейки
  • соль, перец
  • яйцо
  • мука
  • лук
  • шампиньоны
  • 1 ст.л муки
  • 150 мл сливок

Способ приготовления: 

1. Кусочки мяса отбиваем, солим и перчим. Окунаем в муку, а затем в яйцо.

2. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

3. Соус: лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим еще 5-7 минуток. Солим, перчим, добавляем муку и вливаем сливки. Готовим на невысоком огне до загустения.

Подавайте отбивные с соусом!

