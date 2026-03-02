Все рецепты
Из какого мяса получатся самые вкусные и сочные отбивные: делимся легким рецептом
Домашние отбивные можно готовить из куриного филе, а также из свинины и филе индейки. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют его хорошо отбить и главное – приготовить вкусный кляр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных отбивных из филе индейки с грибным соусом.
Ингредиенты:
- филе индейки
- соль, перец
- яйцо
- мука
- лук
- шампиньоны
- 1 ст.л муки
- 150 мл сливок
Способ приготовления:
1. Кусочки мяса отбиваем, солим и перчим. Окунаем в муку, а затем в яйцо.
2. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
3. Соус: лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим еще 5-7 минуток. Солим, перчим, добавляем муку и вливаем сливки. Готовим на невысоком огне до загустения.
Подавайте отбивные с соусом!
