Домашние отбивные можно готовить из куриного филе, а также из свинины и филе индейки. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют его хорошо отбить и главное – приготовить вкусный кляр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных отбивных из филе индейки с грибным соусом.

Ингредиенты:

филе индейки

соль, перец

яйцо

мука

лук

шампиньоны

1 ст.л муки

150 мл сливок

Способ приготовления:

1. Кусочки мяса отбиваем, солим и перчим. Окунаем в муку, а затем в яйцо.

2. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

3. Соус: лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим еще 5-7 минуток. Солим, перчим, добавляем муку и вливаем сливки. Готовим на невысоком огне до загустения.

Подавайте отбивные с соусом!

