Очень нежные и сковитые отбивные на обед можно приготовить из филе куриного бедра. Для идеального результата обваляйте мясо в кляре, который после жарки будет очень хрустящим и аппетитным. Подать можно с любым гарниром и свежим салатом из сезонных овощей.

Идея приготовления сочных куриных отбивных из филе бедра опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Изюминка такого блюда – натертый сыр.

Ингредиенты:

куриное бедро – 5 шт. (отделить от кости)

яйцо – 2 шт.

мука

твердый сыр – 150 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Взять куриное бедро и отделить мясо от кости.

2. Сделать надрезы и добавить специи.

3. Для кляра смешать яйцо, немного муки и много сыра.

4. Обвалять курицу в этом нежном сырном кляре.

5. Обжарить до золотистой корочки.

6. Протушить 15 минут.

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