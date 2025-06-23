Из какого мяса получаются самые вкусные отбивные: идеальный рецепт блюда для обеда
Очень нежные и сковитые отбивные на обед можно приготовить из филе куриного бедра. Для идеального результата обваляйте мясо в кляре, который после жарки будет очень хрустящим и аппетитным. Подать можно с любым гарниром и свежим салатом из сезонных овощей.
Идея приготовления сочных куриных отбивных из филе бедра опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Изюминка такого блюда – натертый сыр.
Ингредиенты:
- куриное бедро – 5 шт. (отделить от кости)
- яйцо – 2 шт.
- мука
- твердый сыр – 150 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Взять куриное бедро и отделить мясо от кости.
2. Сделать надрезы и добавить специи.
3. Для кляра смешать яйцо, немного муки и много сыра.
4. Обвалять курицу в этом нежном сырном кляре.
5. Обжарить до золотистой корочки.
6. Протушить 15 минут.
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