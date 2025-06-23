Из какого мяса получаются самые вкусные отбивные: идеальный рецепт блюда для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Из какого мяса получаются самые вкусные отбивные: идеальный рецепт блюда для обеда

Очень нежные и сковитые отбивные на обед можно приготовить из филе куриного бедра. Для идеального результата обваляйте мясо в кляре, который после жарки будет очень хрустящим и аппетитным. Подать можно с любым гарниром и свежим салатом из сезонных овощей.

Идея приготовления сочных куриных отбивных из филе бедра опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Изюминка такого блюда – натертый сыр.

Из какого мяса получаются самые вкусные отбивные: идеальный рецепт блюда для обеда

Ингредиенты:

  • куриное бедро – 5 шт. (отделить от кости)
  • яйцо – 2 шт.
  • мука
  • твердый сыр – 150 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

Из какого мяса получаются самые вкусные отбивные: идеальный рецепт блюда для обеда

1. Взять куриное бедро и отделить мясо от кости.

2. Сделать надрезы и добавить специи.

Из какого мяса получаются самые вкусные отбивные: идеальный рецепт блюда для обеда

3. Для кляра смешать яйцо, немного муки и много сыра.

Из какого мяса получаются самые вкусные отбивные: идеальный рецепт блюда для обеда

4. Обвалять курицу в этом нежном сырном кляре.

Из какого мяса получаются самые вкусные отбивные: идеальный рецепт блюда для обеда

5. Обжарить до золотистой корочки.

6. Протушить 15 минут.

Из какого мяса получаются самые вкусные отбивные: идеальный рецепт блюда для обеда

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