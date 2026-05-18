Из какого мяса получится самый вкусный и удачный холодец: делимся рецептом и секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Холодец – очень вкусное, но еще важнее – полезное блюдо. Готовить его можно из любого мяса, но, очень важно – при варке снимать пену, чтобы холодец не был мутным.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного куриного холодца из куриных четвертинок. 

Ингредиенты:

  • Куриные четвертинки 4 шт.
  • Вода 2,5 л
  • Желатин 40 г (ориентир: 20 г желатина на 1 л жидкости)
  • Морковь 1 шт.
  • Лук 1 шт (нечищеный)
  • Чеснок 2 зуб.
  • Перец горошком по вкусу
  • Лавровый лист 1-2 шт
  • Соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Куриные четвертинки очищаем от всего лишнего и замачиваем на 2 часа в холодной воде. После этого заливаем чистой водой и ставим вариться. Когда бульон закипит, уменьшаем огонь до минимума, снимаем пенку и лишний жир. Варим на очень медленном огне, чтобы только едва варился, примерно 1 час.

2. Через час добавляем очищенную морковь, нечищеный лук, перец горошком и лавровый лист и варим еще полчаса, солим и даем еще 5 минут медленно повариться. 

3. Достаем мясо, отделяем его от костей и разбираем на волокна. В горячий бульон добавляем тертый чеснок, оставляем настояться 5 минут, после чего процеживаем бульон. Отдельно отливаем примерно 100 мл бульона, охлаждаем его и разводим в нем желатин.

Переливаем желатиновую смесь в общий бульон и хорошо перемешиваем до полного растворения. 

