Плов – одно из самых вкусных и сытных блюд из риса, с мясом и овощами. Еще очень важно – добавлять правильные специи, например, зиру, барбарис, кориандр и обязательно чеснок. Важно отметить, что готовить плов лучше всего из риса басмати.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, рассыпчатого плова, с мясом, овощами и специями.

Ингредиенты:

Рис басмати пропаренный 500 г

пропаренный 500 г Ребра телячьи( или баранина, говядины, индейка) 1200 кг

Лук 500 г

Морковь 500 г

Барбарис сушеный 30 г

Изюм 100 г

Специи для плова зира, кориандр, паприка, куркума) 50 г

Лавровый лист 2 шт

Чеснок 1 шт

Масло растительное 250 мл

Вода 1800 мл

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис залить холодной водой на все время пока будет готовиться мясо.

2. Мясо нарезать на куски. И обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета (сковородка должна быть глубокая и широкая, с высокими стенками. Никаких кастрюль). Добавить соль и перец.

3. Лук нарезать полукольцами, а морковь брусочками. Обжарить вместе с мясом 10-15 минут.

4. Добавить промытый изюм и барбарис. Всыпать все специи (Специи и рис покупаю в магазине восточных сладостей). Добавить лавровый лист и залить 1200 мл воды. Накрыть крышкой и готовить 40 минут.

5. Всыпать рис, равномерно распределить и один раз смешать. Влить 600 мл воды. Добавить головку чеснока и соль. Накрыть крышкой и готовить 25 минут не мешая.

После приготовления дать настояться плову специями. На второй день он еще вкуснее!

