Из какого риса получится самый удачный и вкусный плов: делимся советами и рецептом
Плов – одно из самых вкусных и сытных блюд из риса, с мясом и овощами. Еще очень важно – добавлять правильные специи, например, зиру, барбарис, кориандр и обязательно чеснок. Важно отметить, что готовить плов лучше всего из риса басмати.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, рассыпчатого плова, с мясом, овощами и специями.
Ингредиенты:
- Рис басмати пропаренный 500 г
- Ребра телячьи( или баранина, говядины, индейка) 1200 кг
- Лук 500 г
- Морковь 500 г
- Барбарис сушеный 30 г
- Изюм 100 г
- Специи для плова зира, кориандр, паприка, куркума) 50 г
- Лавровый лист 2 шт
- Чеснок 1 шт
- Масло растительное 250 мл
- Вода 1800 мл
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Рис залить холодной водой на все время пока будет готовиться мясо.
2. Мясо нарезать на куски. И обжарить на разогретой сковороде до золотистого цвета (сковородка должна быть глубокая и широкая, с высокими стенками. Никаких кастрюль). Добавить соль и перец.
3. Лук нарезать полукольцами, а морковь брусочками. Обжарить вместе с мясом 10-15 минут.
4. Добавить промытый изюм и барбарис. Всыпать все специи (Специи и рис покупаю в магазине восточных сладостей). Добавить лавровый лист и залить 1200 мл воды. Накрыть крышкой и готовить 40 минут.
5. Всыпать рис, равномерно распределить и один раз смешать. Влить 600 мл воды. Добавить головку чеснока и соль. Накрыть крышкой и готовить 25 минут не мешая.
После приготовления дать настояться плову специями. На второй день он еще вкуснее!
