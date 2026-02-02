Из какого теста получатся самые вкусные и пышные вареники и пельмени: понадобится три ингредиента

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
81
Домашние вареники – лучшее блюдо для обеда и праздничного стола. Готовить тесто можно на молоке, с дрожжами и без. Но, не менее вкусно, просто и быстро получится, если приготовить тесто на кипятке – заварное. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень эластичного, вкусного, легкого и очень простого заварного теста для вареников и пельменей. 

Ингредиенты:

  • мука 400-500 г
  • соль щепотка 
  • кипяток 250 мл
  • масло растительное 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте соль.

2. Влейте масло и после кипяток, размешайте ложкой, пока тесто немного остынет, а затем замесите его руками.

3. Отправьте под пленку на 20 минут и после готовьте вареники или пельмени.

