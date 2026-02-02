Все рецепты
Из какого теста получатся самые вкусные и пышные вареники и пельмени: понадобится три ингредиента
Домашние вареники – лучшее блюдо для обеда и праздничного стола. Готовить тесто можно на молоке, с дрожжами и без. Но, не менее вкусно, просто и быстро получится, если приготовить тесто на кипятке – заварное.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень эластичного, вкусного, легкого и очень простого заварного теста для вареников и пельменей.
Ингредиенты:
- мука 400-500 г
- соль щепотка
- кипяток 250 мл
- масло растительное 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Просейте муку, добавьте соль.
2. Влейте масло и после кипяток, размешайте ложкой, пока тесто немного остынет, а затем замесите его руками.
3. Отправьте под пленку на 20 минут и после готовьте вареники или пельмени.
