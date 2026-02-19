Из какого теста получаются самые вкусные домашние пельмени: делимся простым рецептом

Магазинные пельмени никогда не сравнятся с домашними. Собственноручно приготовленное тесто мягкое, нежное, прекрасно сочетается с сочной начинкой. Воспользуйтесь следующим рецептом для того, чтобы изделия получились действительно удачными.

Идея приготовления идеального теста на пельмени опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • 1 кг. муки
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. соли
  • 1-2 ст.л. растительного масла
  • 500 мл. теплого молока (не кипяток)

Способ приготовления:

1. Просеять муку.

2. Добавить яйца, соль, масло и влить теплое молоко.

3. Замешать сначала ложкой, тогда руками.

4. Замешать мягкое, эластичное тесто.

5. Дать отдохнуть 30 минут.

6. Раскатать тоненько, вырезать кружочки и сформировать пельмени.

7. Переложить на притрушенную мукой поверхность.

8. Варить 5-7 минут.

9. Добавить любимые добавки: масло, черный перец.

