Из какого теста получаются самые вкусные домашние пельмени: делимся простым рецептом
Магазинные пельмени никогда не сравнятся с домашними. Собственноручно приготовленное тесто мягкое, нежное, прекрасно сочетается с сочной начинкой. Воспользуйтесь следующим рецептом для того, чтобы изделия получились действительно удачными.
Идея приготовления идеального теста на пельмени опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 1 кг. муки
- 2 яйца
- 1 ч.л. соли
- 1-2 ст.л. растительного масла
- 500 мл. теплого молока (не кипяток)
Способ приготовления:
1. Просеять муку.
2. Добавить яйца, соль, масло и влить теплое молоко.
3. Замешать сначала ложкой, тогда руками.
4. Замешать мягкое, эластичное тесто.
5. Дать отдохнуть 30 минут.
6. Раскатать тоненько, вырезать кружочки и сформировать пельмени.
7. Переложить на притрушенную мукой поверхность.
8. Варить 5-7 минут.
9. Добавить любимые добавки: масло, черный перец.
