Изысканная закуска из блинов для новогоднего стола: добавьте красную рыбу и икру

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
186
Изысканная закуска из блинов для новогоднего стола: добавьте красную рыбу и икру

Из обычных блинов можно сделать изысканную закуску для новогоднего стола. Положите внутрь вкусную красную рыба, а также икру. Заверните начинку особым способом – получится не только вкусно, но и очень красиво.

Идея приготовления праздничной закуски из блинов с рыбой и икрой опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Изысканная закуска из блинов для новогоднего стола: добавьте красную рыбу и икру

Ингредиенты:

  • крем-сыр филадельфия
  • слабосоленая форель
  • икра

Способ приготовления:

Изысканная закуска из блинов для новогоднего стола: добавьте красную рыбу и икру

1. Пожарить блины.

Изысканная закуска из блинов для новогоднего стола: добавьте красную рыбу и икру

2. Блинчик разрезать пополам.

Изысканная закуска из блинов для новогоднего стола: добавьте красную рыбу и икру

3. Каждую половинку смазать крем-сыром.

4. Закрутить в виде улитки.

Изысканная закуска из блинов для новогоднего стола: добавьте красную рыбу и икру

5 Подавать со слабосоленой рыбой и икрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты