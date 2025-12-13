Все рецепты
Изысканная закуска из блинов для новогоднего стола: добавьте красную рыбу и икру
Из обычных блинов можно сделать изысканную закуску для новогоднего стола. Положите внутрь вкусную красную рыба, а также икру. Заверните начинку особым способом – получится не только вкусно, но и очень красиво.
Идея приготовления праздничной закуски из блинов с рыбой и икрой опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- крем-сыр филадельфия
- слабосоленая форель
- икра
Способ приготовления:
1. Пожарить блины.
2. Блинчик разрезать пополам.
3. Каждую половинку смазать крем-сыром.
4. Закрутить в виде улитки.
5 Подавать со слабосоленой рыбой и икрой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: