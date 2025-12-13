Из обычных блинов можно сделать изысканную закуску для новогоднего стола. Положите внутрь вкусную красную рыба, а также икру. Заверните начинку особым способом – получится не только вкусно, но и очень красиво.

Идея приготовления праздничной закуски из блинов с рыбой и икрой опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

крем-сыр филадельфия

слабосоленая форель

икра

Способ приготовления:

1. Пожарить блины.

2. Блинчик разрезать пополам.

3. Каждую половинку смазать крем-сыром.

4. Закрутить в виде улитки.

5 Подавать со слабосоленой рыбой и икрой.

