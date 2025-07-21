Изысканная закуска с хамоном к вину: вы приготовите ее за 5 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
99
Изысканная закуска с хамоном к вину: вы приготовите ее за 5 минут

Закуска с хамоном – изысканная, легкая, простая в приготовлении. Всего за несколько минут вы получите идеальное дополнение к бокалу любимого вина.

Идея приготовления изысканной закуски с хамоном к вину опубликована на странице фудблогера Кристины с ником cristik crazy food в Instagram.

Изысканная закуска с хамоном к вину: вы приготовите ее за 5 минут

Ингредиенты:

  • хамон
  • крем-сыр
  • оливки без косточек
  • микс салатных листьев: руккола, базилик, шпинат, айсберг – по вкусу
  • соус терияки (или бальзамическая глазурь)

Способ приготовления:

Изысканная закуска с хамоном к вину: вы приготовите ее за 5 минут

1. Нарезать хамон на длинные полоски.

2. Каждую полоску смазать крем-сыром.

Изысканная закуска с хамоном к вину: вы приготовите ее за 5 минут

3. Скрутить в рулетик (аккуратно, но плотно).

4. Листья салата выложить на тарелку.

Изысканная закуска с хамоном к вину: вы приготовите ее за 5 минут

5. Выложить рулетики на зелень.

6. Сверху на каждый рулетик добавить по оливке.

Изысканная закуска с хамоном к вину: вы приготовите ее за 5 минут

7. Сверху полить все соусом терияки.

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