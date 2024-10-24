Изысканные брускеты с грушей и сыром к вину: блюдо, которое поразит всех ваших гостей

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Изысканные брускеты с грушей и сыром к вину: блюдо, которое поразит всех ваших гостей

Изысканные брускеты с сыром и грушей – это отличный вариант закуски к вину. Такое блюдо точно понравится всем вашим гостям, потому что оно не только вкусное, но и очень эффектное.

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Идея приготовления изысканных брускет с грушей и сыром опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Лучше всего для такой закуски подходит именно сыр с плесенью.

Изысканные брускеты с грушей и сыром к вину: блюдо, которое поразит всех ваших гостей

Ингредиенты:

  • багет – 10 кусочков
  • груша – 1 шт.
  • мед – 1 ч.л.
  • сыр дор блю – 80 г
  • рукола
  • бальзамик
  • жареные орешки
  • сливочное масло для жарки

Способ приготовления:

Изысканные брускеты с грушей и сыром к вину: блюдо, которое поразит всех ваших гостей

1. На сливочном масле обжарить багет с обеих сторон.

2. Грушу порезать на слайсы.

Изысканные брускеты с грушей и сыром к вину: блюдо, которое поразит всех ваших гостей

3. Обжарить на сливочном масле.

4. Полить медом и еще готовить минуту.

Изысканные брускеты с грушей и сыром к вину: блюдо, которое поразит всех ваших гостей

5. На багет выложить жареную грушу, листики рукколы, нарезанный сыр.

6. Поливаем бальзамиком.

Изысканные брускеты с грушей и сыром к вину: блюдо, которое поразит всех ваших гостей

7. Сверху посыпать измельченными жареными орешками.

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