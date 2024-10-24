Изысканные брускеты с сыром и грушей – это отличный вариант закуски к вину. Такое блюдо точно понравится всем вашим гостям, потому что оно не только вкусное, но и очень эффектное.

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Идея приготовления изысканных брускет с грушей и сыром опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Лучше всего для такой закуски подходит именно сыр с плесенью.

Ингредиенты:

багет – 10 кусочков

груша – 1 шт.

мед – 1 ч.л.

сыр дор блю – 80 г

рукола

бальзамик

жареные орешки

сливочное масло для жарки

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарить багет с обеих сторон.

2. Грушу порезать на слайсы.

3. Обжарить на сливочном масле.

4. Полить медом и еще готовить минуту.

5. На багет выложить жареную грушу, листики рукколы, нарезанный сыр.

6. Поливаем бальзамиком.

7. Сверху посыпать измельченными жареными орешками.

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