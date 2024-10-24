Изысканные брускеты с грушей и сыром к вину: блюдо, которое поразит всех ваших гостей
Изысканные брускеты с сыром и грушей – это отличный вариант закуски к вину. Такое блюдо точно понравится всем вашим гостям, потому что оно не только вкусное, но и очень эффектное.
Идея приготовления изысканных брускет с грушей и сыром опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Лучше всего для такой закуски подходит именно сыр с плесенью.
Ингредиенты:
- багет – 10 кусочков
- груша – 1 шт.
- мед – 1 ч.л.
- сыр дор блю – 80 г
- рукола
- бальзамик
- жареные орешки
- сливочное масло для жарки
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарить багет с обеих сторон.
2. Грушу порезать на слайсы.
3. Обжарить на сливочном масле.
4. Полить медом и еще готовить минуту.
5. На багет выложить жареную грушу, листики рукколы, нарезанный сыр.
6. Поливаем бальзамиком.
7. Сверху посыпать измельченными жареными орешками.
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