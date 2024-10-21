Сюзетт – это французские блины, которые подаются с апельсиновым соусом и точно понравятся всем. Это простое в приготовлении но очень изысканное блюдо, которое может готовиться каждый день, или служить невероятным украшением любого праздничного стола.

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По оригинальному рецепту блины Сюзетт подают и апельсиновым ликером, после чего фламбируют. Тем не менее, и без алкоголя и манипуляций с огнем они отлично смотрятся и смакуют абсолютно всем. В этом уверена фудблогер Юлия Микулич, которая в Instagram показала, как приготовить изысканные французские блины без особого труда.

Ингредиенты на 11 блинов

Яйца – 2 шт

Сахар – 45 гр

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Мука – 135 гр

Масло растительное – 2 ст.л.

Молоко – 400 мл

Ингредиенты для апельсинового соуса

Сливочное масло – 60 гр

Сахар – 70 гр

Сок апельсина – 120 мл

Цедра апельсина – 1 шт

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавляем масло, просеянную муку и молоко. Взбиваем до однородности.

3. Подогреваем сковороду и смазываем растительным маслом.

4. Обжариваем блины с обеих сторон до золотистости.

5. Готовим соус. В кастрюле смешиваем сливочное масло, сок и цедру апельсина.

6. Включаем нагрев и доводим соус до однородности, после чего провариваем в течение 10 минут.

7. На большой сковороде разогреваем небольшой кусочек сливочного масла.

8. Блинчики складываем треугольником и выкладываем на сковороде по кругу.

9. Полим апельсиновым соусом и прогреваем в течение 5 минут.

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