Изысканные французские блины Сюзетт: как правильно готовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Изысканные французские блины Сюзетт: как правильно готовить

Сюзетт – это французские блины, которые подаются с апельсиновым соусом и точно понравятся всем. Это простое в приготовлении но очень изысканное блюдо, которое может готовиться каждый день, или служить невероятным украшением любого праздничного стола.

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По оригинальному рецепту блины Сюзетт подают и апельсиновым ликером, после чего фламбируют. Тем не менее, и без алкоголя и манипуляций с огнем они отлично смотрятся и смакуют абсолютно всем. В этом уверена фудблогер Юлия Микулич, которая в Instagram показала, как приготовить изысканные французские блины без особого труда.

Изысканные французские блины Сюзетт: как правильно готовить

Ингредиенты на 11 блинов

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 45 гр
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Мука – 135 гр
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Молоко – 400 мл

Ингредиенты для апельсинового соуса

  • Сливочное масло – 60 гр
  • Сахар – 70 гр
  • Сок апельсина – 120 мл
  • Цедра апельсина – 1 шт

Способ приготовления

1. Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром.

2. Добавляем масло, просеянную муку и молоко. Взбиваем до однородности.

Изысканные французские блины Сюзетт: как правильно готовить

3. Подогреваем сковороду и смазываем растительным маслом.

4. Обжариваем блины с обеих сторон до золотистости.

Изысканные французские блины Сюзетт: как правильно готовить

5. Готовим соус. В кастрюле смешиваем сливочное масло, сок и цедру апельсина.

6. Включаем нагрев и доводим соус до однородности, после чего провариваем в течение 10 минут.

7. На большой сковороде разогреваем небольшой кусочек сливочного масла.

Изысканные французские блины Сюзетт: как правильно готовить

8. Блинчики складываем треугольником и выкладываем на сковороде по кругу.

9. Полим апельсиновым соусом и прогреваем в течение 5 минут.

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