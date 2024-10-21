Изысканные французские блины Сюзетт: как правильно готовить
Сюзетт – это французские блины, которые подаются с апельсиновым соусом и точно понравятся всем. Это простое в приготовлении но очень изысканное блюдо, которое может готовиться каждый день, или служить невероятным украшением любого праздничного стола.
По оригинальному рецепту блины Сюзетт подают и апельсиновым ликером, после чего фламбируют. Тем не менее, и без алкоголя и манипуляций с огнем они отлично смотрятся и смакуют абсолютно всем. В этом уверена фудблогер Юлия Микулич, которая в Instagram показала, как приготовить изысканные французские блины без особого труда.
Ингредиенты на 11 блинов
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 45 гр
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Мука – 135 гр
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Молоко – 400 мл
Ингредиенты для апельсинового соуса
- Сливочное масло – 60 гр
- Сахар – 70 гр
- Сок апельсина – 120 мл
- Цедра апельсина – 1 шт
Способ приготовления
1. Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавляем масло, просеянную муку и молоко. Взбиваем до однородности.
3. Подогреваем сковороду и смазываем растительным маслом.
4. Обжариваем блины с обеих сторон до золотистости.
5. Готовим соус. В кастрюле смешиваем сливочное масло, сок и цедру апельсина.
6. Включаем нагрев и доводим соус до однородности, после чего провариваем в течение 10 минут.
7. На большой сковороде разогреваем небольшой кусочек сливочного масла.
8. Блинчики складываем треугольником и выкладываем на сковороде по кругу.
9. Полим апельсиновым соусом и прогреваем в течение 5 минут.
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