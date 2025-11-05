Брускетты с креветками стали одной из самых популярных холодных закусок на праздничном столе. Они готовятся быстро, эффектно выглядят и сочетают хрустящий хлеб, нежную кремовую намазку и ароматные морепродукты. Чтобы сделать блюдо еще интереснее, к основе добавляют домашний крем из авокадо или сливочного сыра. Такая закуска подходит для новогоднего меню, вечеринок или семейных праздников – ее можно приготовить заранее и только собрать перед подачей.

Идея приготовления изысканных брускетт с креветками для праздничного стола опубликована на странице фудблогера daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты (на 10 брускетт):

креветки – 10 шт., вареные и очищенные

для маринада: масло, копченая паприка, сушеный чеснок, соль, перец

багет – 1 шт.

крем-сыр – 150 г

сливки – 50 мл.

авокадо или зелень – 1 шт. авокадо + несколько капель лимонного сока или мелко нарезанная зелень

руккола – небольшая горсть

помидоры черри – 5-6 шт.

пармезан – для подачи

Способ приготовления:

1. Креветки замаринуйте в смеси масла, копченой паприки, сушеного чеснока, соли и перца. Минимальное время маринования – 30 минут, но для более насыщенного вкуса их можно оставить на ночь в холодильнике.

2. После этого обжарьте креветки на смеси растительного и сливочного масла с добавленным зубчиком чеснока до легкой золотистой корочки.

3. Багет нарежьте под углом на тонкие ломтики, слегка смажьте маслом и запекайте при 180 °C примерно 5 минут – только до образования хрустящей корочки. Важно не пересушить хлеб, чтобы он остался нежным внутри.

4. Для кремовой намазки смешайте крем-сыр со сливками до однородной текстуры. Если хотите сделать намазку из авокадо, измельчите мякоть авокадо и добавьте несколько капель лимонного сока, чтобы масса не потемнела. Консистенция должна быть густой, но легко намазываться – при необходимости добавьте немного сливок.

5. На охлажденные ломтики багета нанесите слой кремовой намазки. Добавьте листик рукколы, выложите обжаренную креветку.

6. Сверху – половинка помидора черри и тонкая стружка пармезана.

7. По желанию, можно слегка сбрызнуть брускетты оливковым маслом перед подачей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: