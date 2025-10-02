Изысканный осенний чизкейк с инжиром: выпекать не придется
Десерты без выпекания всегда пользовались популярностью. С ними не нужно вымешивать тесто и долго стоять у плиты. Очень вкусно использовать нежный сыр, а также сверху выложить инжир – получится еще и очень красиво.
Идея приготовления вкусного домашнего чизкейка без выпекания опубликована на странице фудблогера valeria.matrokhina в Instagram.
Ингредиенты для основы из печенья:
- песочное печенье – 150 г
- сливочное масло 82,5% – 55 г
Ингредиенты для творожной основы:
- сливочный сыр – 440 г
- сливки (15–33%) – 100 мл.
- сахар – 80 г
- ванильный экстракт – 0,5 ч.л.
- желатин – 10 г + 40 мл. воды
Ингредиенты для верхнего слоя:
- инжир – 4-5 шт (нарезать кружочками)
- белое вино – 100 мл.
- вода – 100 мл.
- сахар – 40-50 г (по вкусу)
- желатин – 10 г + 40 мл. воды
Способ приготовления:
1. Измельчить печенье, смешать с растопленным маслом. Выложить в форму, утрамбовать и охладить. Форма 16 см.
2. Замочить желатин для творожной массы, подогреть в микроволновке до растворения.
3. Погружным блендером взбить творог, сливки, сахар, ваниль и желатин до однородной консистенции.
4. Выложить массу на основу из печенья и охладить.
5. Нарезать инжир кружочками.
6. Выложить их поверх застывшего сырного слоя.
7. Для желе замочить желатин, дать набухнуть.
8. Белое вино смешать с водой и сахаром, подогреть до растворения сахара (не кипятить!).
9. Добавить желатин и растворить.
10. Охладить до комнатной температуры.
11. Осторожно залить инжир прозрачным винным желе.
12. Снова охладить до полного застывания. Лучше оставить на ночь.
