Изысканный осенний чизкейк с инжиром: выпекать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
54
Изысканный осенний чизкейк с инжиром: выпекать не придется

Десерты без выпекания всегда пользовались популярностью. С ними не нужно вымешивать тесто и долго стоять у плиты. Очень вкусно использовать нежный сыр, а также сверху выложить инжир – получится еще и очень красиво.

Видео дня

Идея приготовления вкусного домашнего чизкейка без выпекания опубликована на странице фудблогера valeria.matrokhina в Instagram.

Изысканный осенний чизкейк с инжиром: выпекать не придется

Ингредиенты для основы из печенья:

  • песочное печенье – 150 г
  • сливочное масло 82,5% – 55 г

Ингредиенты для творожной основы:

  • сливочный сыр – 440 г
  • сливки (15–33%) – 100 мл.
  • сахар – 80 г
  • ванильный экстракт – 0,5 ч.л.
  • желатин – 10 г + 40 мл. воды

Ингредиенты для верхнего слоя:

  • инжир – 4-5 шт (нарезать кружочками)
  • белое вино – 100 мл.
  • вода – 100 мл.
  • сахар – 40-50 г (по вкусу)
  • желатин – 10 г + 40 мл. воды

Способ приготовления:

Изысканный осенний чизкейк с инжиром: выпекать не придется

1. Измельчить печенье, смешать с растопленным маслом. Выложить в форму, утрамбовать и охладить. Форма 16 см.

2. Замочить желатин для творожной массы, подогреть в микроволновке до растворения.

Изысканный осенний чизкейк с инжиром: выпекать не придется

3. Погружным блендером взбить творог, сливки, сахар, ваниль и желатин до однородной консистенции.

4. Выложить массу на основу из печенья и охладить.

Изысканный осенний чизкейк с инжиром: выпекать не придется

5. Нарезать инжир кружочками.

6. Выложить их поверх застывшего сырного слоя.

7. Для желе замочить желатин, дать набухнуть.

Изысканный осенний чизкейк с инжиром: выпекать не придется

8. Белое вино смешать с водой и сахаром, подогреть до растворения сахара (не кипятить!).

9. Добавить желатин и растворить.

10. Охладить до комнатной температуры.

11. Осторожно залить инжир прозрачным винным желе.

12. Снова охладить до полного застывания. Лучше оставить на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты