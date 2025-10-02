Десерты без выпекания всегда пользовались популярностью. С ними не нужно вымешивать тесто и долго стоять у плиты. Очень вкусно использовать нежный сыр, а также сверху выложить инжир – получится еще и очень красиво.

Видео дня

Идея приготовления вкусного домашнего чизкейка без выпекания опубликована на странице фудблогера valeria.matrokhina в Instagram.

Ингредиенты для основы из печенья:

песочное печенье – 150 г

сливочное масло 82,5% – 55 г

Ингредиенты для творожной основы:

сливочный сыр – 440 г

сливки (15–33%) – 100 мл.

сахар – 80 г

ванильный экстракт – 0,5 ч.л.

желатин – 10 г + 40 мл. воды

Ингредиенты для верхнего слоя:

инжир – 4-5 шт (нарезать кружочками)

белое вино – 100 мл.

вода – 100 мл.

сахар – 40-50 г (по вкусу)

желатин – 10 г + 40 мл. воды

Способ приготовления:

1. Измельчить печенье, смешать с растопленным маслом. Выложить в форму, утрамбовать и охладить. Форма 16 см.

2. Замочить желатин для творожной массы, подогреть в микроволновке до растворения.

3. Погружным блендером взбить творог, сливки, сахар, ваниль и желатин до однородной консистенции.

4. Выложить массу на основу из печенья и охладить.

5. Нарезать инжир кружочками.

6. Выложить их поверх застывшего сырного слоя.

7. Для желе замочить желатин, дать набухнуть.

8. Белое вино смешать с водой и сахаром, подогреть до растворения сахара (не кипятить!).

9. Добавить желатин и растворить.

10. Охладить до комнатной температуры.

11. Осторожно залить инжир прозрачным винным желе.

12. Снова охладить до полного застывания. Лучше оставить на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: