Печеночный паштет – это блюдо, которое всегда выглядит празднично, даже если приготовлено дома. Его можно подать на праздничный стол или просто к завтраку – на хрустящем тосте или свежем багете. А если добавить к нежному паштету слой ягодного желе или немного джема, блюдо приобретает особый шарм – сочетание соленого и сладкого вкусов создает идеальный баланс. Готовится такая закуска совсем не сложно, а результат поражает даже опытных кулинаров.

Идея приготовления вишикного паштета с ягодным желе опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

печень куриная – 700 г

масло сливочное – 130 г

сливки (20–33%) – 50 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль, перец, тимьян – по вкусу

Ингредиенты для ягодного желе:

ягоды (свежие или замороженные) – 300 г

сахар – 40-60 г

вода – 150 г

желатин – 10 г + 30 г воды для набухания (или замените желе любимым джемом)

Способ приготовления:

1. Куриную печень очистите от пленок и залейте молоком на 30 минут, чтобы убрать горечь. Лук и морковь очистите и нарежьте небольшими кусочками.

2. На сковороде разогрейте небольшое количество сливочного масла, обжарьте овощи до мягкости.

3. Добавьте печень, посолите, поперчите, добавьте немного тимьяна и влейте сливки.

4. Тушите 10-12 минут – печень должна приготовиться, но остаться нежной.

5. Переложите смесь в чашу блендера. Добавьте около 100 г сливочного масла и взбейте до однородной кремовой консистенции. По желанию можно еще раз пропустить массу через сито для более нежной текстуры.

6. В небольшой кастрюле соедините ягоды, воду и сахар. Нагревайте до полного растворения сахара. Отдельно замочите желатин в 30 г воды на 5 минут, затем растопите и добавьте к ягодной смеси. Хорошо перемешайте.

7. Выложите паштет в форму или небольшие креманки ровным слоем, слегка утрамбуйте. Осторожно залейте сверху теплым ягодным желе. Поставьте в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.

