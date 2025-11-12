Изысканный печеночный паштет с ягодным желе или джемом: как приготовить вкусную закуску
Печеночный паштет – это блюдо, которое всегда выглядит празднично, даже если приготовлено дома. Его можно подать на праздничный стол или просто к завтраку – на хрустящем тосте или свежем багете. А если добавить к нежному паштету слой ягодного желе или немного джема, блюдо приобретает особый шарм – сочетание соленого и сладкого вкусов создает идеальный баланс. Готовится такая закуска совсем не сложно, а результат поражает даже опытных кулинаров.
Идея приготовления вишикного паштета с ягодным желе опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- печень куриная – 700 г
- масло сливочное – 130 г
- сливки (20–33%) – 50 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль, перец, тимьян – по вкусу
Ингредиенты для ягодного желе:
- ягоды (свежие или замороженные) – 300 г
- сахар – 40-60 г
- вода – 150 г
- желатин – 10 г + 30 г воды для набухания (или замените желе любимым джемом)
Способ приготовления:
1. Куриную печень очистите от пленок и залейте молоком на 30 минут, чтобы убрать горечь. Лук и морковь очистите и нарежьте небольшими кусочками.
2. На сковороде разогрейте небольшое количество сливочного масла, обжарьте овощи до мягкости.
3. Добавьте печень, посолите, поперчите, добавьте немного тимьяна и влейте сливки.
4. Тушите 10-12 минут – печень должна приготовиться, но остаться нежной.
5. Переложите смесь в чашу блендера. Добавьте около 100 г сливочного масла и взбейте до однородной кремовой консистенции. По желанию можно еще раз пропустить массу через сито для более нежной текстуры.
6. В небольшой кастрюле соедините ягоды, воду и сахар. Нагревайте до полного растворения сахара. Отдельно замочите желатин в 30 г воды на 5 минут, затем растопите и добавьте к ягодной смеси. Хорошо перемешайте.
7. Выложите паштет в форму или небольшие креманки ровным слоем, слегка утрамбуйте. Осторожно залейте сверху теплым ягодным желе. Поставьте в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: