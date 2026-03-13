Салат "Нисуас" – изысканное блюдо на каждый день и для праздничного стола. Соедините свежую зелень, овощи, а также тунец. Ингредиенты прекрасно дополнит заправка на основе масла, в сочетании горчицы и лимонного сока.

Идея приготовления весеннего салата "Нисуаз" опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

фасоль стручковая – 200 г

микс зелени – 80 г

маленький картофель – 300 г

консервированный тунец в собственном соку – 160 г

оливки – 60 г

синий лук – 1/2 шт.

помидоры черри – 120 г

Ингредиенты для соуса:

растительное масло – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст. л.

соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель отварить 5 минут, выложить на противень, слегка раздавить, добавить копченую паприку, сухой чеснок и немного масла, запекать в разогретой до 200°C духовке 20 минут.

2. Стручковую фасоль залить кипятком на 2-3 минуты, после чего воду сразу слить.

3. Помидоры черри разрезать пополам, лук нарезать тонкими полукольцами.

4. Смешать масло, горчицу, лимонный сок, соль и черный перец

5. На тарелку выложить микс зелени, добавить тунец, помидоры, оливки, лук, фасоль и запеченный картофель,

6. Полить соусом и подавать к столу.

