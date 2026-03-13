Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Изысканный салат "Нисуас" с зеленью и тунцом: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
417
Салат "Нисуас" – изысканное блюдо на каждый день и для праздничного стола. Соедините свежую зелень, овощи, а также тунец. Ингредиенты прекрасно дополнит заправка на основе масла, в сочетании горчицы и лимонного сока.

Идея приготовления весеннего салата "Нисуаз" опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

  • фасоль стручковая – 200 г
  • микс зелени – 80 г
  • маленький картофель – 300 г
  • консервированный тунец в собственном соку – 160 г
  • оливки – 60 г
  • синий лук – 1/2 шт.
  • помидоры черри – 120 г

Ингредиенты для соуса:

  • растительное масло – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель отварить 5 минут, выложить на противень, слегка раздавить, добавить копченую паприку, сухой чеснок и немного масла, запекать в разогретой до 200°C духовке 20 минут.

2. Стручковую фасоль залить кипятком на 2-3 минуты, после чего воду сразу слить.

3. Помидоры черри разрезать пополам, лук нарезать тонкими полукольцами.

4. Смешать масло, горчицу, лимонный сок, соль и черный перец

5. На тарелку выложить микс зелени, добавить тунец, помидоры, оливки, лук, фасоль и запеченный картофель,

6. Полить соусом и подавать к столу.

