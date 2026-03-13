Изысканный салат "Нисуас" с зеленью и тунцом: как приготовить
Салат "Нисуас" – изысканное блюдо на каждый день и для праздничного стола. Соедините свежую зелень, овощи, а также тунец. Ингредиенты прекрасно дополнит заправка на основе масла, в сочетании горчицы и лимонного сока.
Идея приготовления весеннего салата "Нисуаз" опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- фасоль стручковая – 200 г
- микс зелени – 80 г
- маленький картофель – 300 г
- консервированный тунец в собственном соку – 160 г
- оливки – 60 г
- синий лук – 1/2 шт.
- помидоры черри – 120 г
Ингредиенты для соуса:
- растительное масло – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
- соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель отварить 5 минут, выложить на противень, слегка раздавить, добавить копченую паприку, сухой чеснок и немного масла, запекать в разогретой до 200°C духовке 20 минут.
2. Стручковую фасоль залить кипятком на 2-3 минуты, после чего воду сразу слить.
3. Помидоры черри разрезать пополам, лук нарезать тонкими полукольцами.
4. Смешать масло, горчицу, лимонный сок, соль и черный перец
5. На тарелку выложить микс зелени, добавить тунец, помидоры, оливки, лук, фасоль и запеченный картофель,
6. Полить соусом и подавать к столу.
