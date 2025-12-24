Салат с креветками – изысканное блюдо для вашего праздничного стола. Морепродукты прекрасно сочетаются с листьями салата и сочными овощами. Для заправки используйте смесь йогурте имайонеза – получится очень вкусно.

Идея приготовления праздничного салата с креветками опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

листья салата – 1 пучок

креветки – 200 г

оливковое масло – 1 ст.л.

соль, перец, паприка.

помидоры черри – 8-10 шт.

сухарики

Ингредиенты для заправки:

йогурт греческий 10% – 250 г

майонез – 1 ст.л.

сыр твердый – 100 г

горчица нежная – 1 ст.л.

соевый соус – 50 мл.

вода – 50 мл. (зависит от желаемой густоты)

чеснок сушеный – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Промыть листья салата, просушить и нарезать.

2. Добавить помидоры черри и сухарики.

3. К креветкам добавить, соль, перец, паприку и масло.

4. Смешать и обжарить на сильно разогретой сковороде по 1 мин с каждой стороны.

5. Дать немного остыть и добавить к салату.

6. Смешать все ингредиенты. Довести до вкуса. Водой регулировать густоту.

7. Добавить к заправке натертый на мелкую терку твердый сыр. Все тщательно смешать.

8. Вылить заправку в салат и смешать.

