Изысканный салат с креветками для праздничного стола: приготовьте заправку на основе йогурта и майонеза

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
69
Изысканный салат с креветками для праздничного стола: приготовьте заправку на основе йогурта и майонеза

Салат с креветками – изысканное блюдо для вашего праздничного стола. Морепродукты прекрасно сочетаются с листьями салата и сочными овощами. Для заправки используйте смесь йогурте имайонеза – получится очень вкусно.

Идея приготовления праздничного салата с креветками опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Изысканный салат с креветками для праздничного стола: приготовьте заправку на основе йогурта и майонеза

Ингредиенты:

  • листья салата – 1 пучок
  • креветки – 200 г
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • соль, перец, паприка.
  • помидоры черри – 8-10 шт.
  • сухарики

Ингредиенты для заправки:

  • йогурт греческий 10% – 250 г
  • майонез – 1 ст.л.
  • сыр твердый – 100 г
  • горчица нежная – 1 ст.л.
  • соевый соус – 50 мл.
  • вода – 50 мл. (зависит от желаемой густоты)
  • чеснок сушеный – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Изысканный салат с креветками для праздничного стола: приготовьте заправку на основе йогурта и майонеза

1. Промыть листья салата, просушить и нарезать.

2. Добавить помидоры черри и сухарики.

Изысканный салат с креветками для праздничного стола: приготовьте заправку на основе йогурта и майонеза

3. К креветкам добавить, соль, перец, паприку и масло.

Изысканный салат с креветками для праздничного стола: приготовьте заправку на основе йогурта и майонеза

4. Смешать и обжарить на сильно разогретой сковороде по 1 мин с каждой стороны.

5. Дать немного остыть и добавить к салату.

Изысканный салат с креветками для праздничного стола: приготовьте заправку на основе йогурта и майонеза

6. Смешать все ингредиенты. Довести до вкуса. Водой регулировать густоту.

7. Добавить к заправке натертый на мелкую терку твердый сыр. Все тщательно смешать.

8. Вылить заправку в салат и смешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты