Изысканный салат с креветками для праздничного стола: приготовьте заправку на основе йогурта и майонеза
Салат с креветками – изысканное блюдо для вашего праздничного стола. Морепродукты прекрасно сочетаются с листьями салата и сочными овощами. Для заправки используйте смесь йогурте имайонеза – получится очень вкусно.
Идея приготовления праздничного салата с креветками опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- листья салата – 1 пучок
- креветки – 200 г
- оливковое масло – 1 ст.л.
- соль, перец, паприка.
- помидоры черри – 8-10 шт.
- сухарики
Ингредиенты для заправки:
- йогурт греческий 10% – 250 г
- майонез – 1 ст.л.
- сыр твердый – 100 г
- горчица нежная – 1 ст.л.
- соевый соус – 50 мл.
- вода – 50 мл. (зависит от желаемой густоты)
- чеснок сушеный – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Промыть листья салата, просушить и нарезать.
2. Добавить помидоры черри и сухарики.
3. К креветкам добавить, соль, перец, паприку и масло.
4. Смешать и обжарить на сильно разогретой сковороде по 1 мин с каждой стороны.
5. Дать немного остыть и добавить к салату.
6. Смешать все ингредиенты. Довести до вкуса. Водой регулировать густоту.
7. Добавить к заправке натертый на мелкую терку твердый сыр. Все тщательно смешать.
8. Вылить заправку в салат и смешать.
