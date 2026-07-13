Кабачки-осьминоги: рецепт простого блюда, которое понравится всем
1 минута
4,6 т.
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Из кабачков получится вкусная икра, а также пицца, пироги, запеканки. Еще их можно вкусно пожарить, стушить в сметане или сливках.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных кабачков-осьминогов, в кляре из муки и сухарей.
Ингредиенты:
- молодые кабачки
- соль, перец
- яйца – 3 шт.
- горчица – 1 ч.л.
- сметана – 1 ст.л.
- мука – 100 г
- панировочные сухари – 100 г
- паприка – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Кабачки очистить, нарезать ломтиками, но не до конца, чтобы все кусочки держались вместе, посолить, поперчить и оставить настаиваться.
2. После обвалять в муке с панировочными сухарями и паприкой, далее во взбитые яйца, сметану и горчицу.
3. Обжарьте до золотистости.
Подавайте с соусом!
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