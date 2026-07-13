Из кабачков получится вкусная икра, а также пицца, пироги, запеканки. Еще их можно вкусно пожарить, стушить в сметане или сливках.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных кабачков-осьминогов, в кляре из муки и сухарей.

Ингредиенты:

молодые кабачки

соль, перец

яйца – 3 шт.

горчица – 1 ч.л.

сметана – 1 ст.л.

мука – 100 г

панировочные сухари – 100 г

паприка – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кабачки очистить, нарезать ломтиками, но не до конца, чтобы все кусочки держались вместе, посолить, поперчить и оставить настаиваться.

2. После обвалять в муке с панировочными сухарями и паприкой, далее во взбитые яйца, сметану и горчицу.

3. Обжарьте до золотистости.

Подавайте с соусом!

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