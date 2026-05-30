Кабачки по-французски в сырном кляре: делимся легким рецептом очень вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
264
Кабачки – идеальные овощи для приготовления абсолютно разных блюд, начиная от блинов, котлет, салатов, закусок, заканчивая запеканками и супами. Еще их можно вкусно запечь с сыром, фаршем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных кабачков по-французски в сырном кляре.

Ингредиенты:

  • кабачки
  • творог
  • яйца
  • мука
  • соль, перец и любимые специи

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарезать тонкими слайсами, посолить и оставить на 10-15 минут.

2. Сыр натереть и смешать с яйцами и специями. В отдельную миску насыпать муку.

3. Каждый слайс кабачка сначала обмакнуть в муку, затем в сырную смесь.

Обжарить на разогретой сковородке до золотистой корочки с обеих сторон.

