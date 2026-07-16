Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо из кабачков, идеальным вариантом будут кабачки по-французски в сырном кляре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачков по-французски в сырном кляре.

Ингредиенты:

2 кабачка

100 г твердого сыра

4 яйца

100 г муки

1 ч. л. паприки

соль и перец по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать вдоль тонкими ломтиками. Посолить и оставить на 5 минут.

2. Для кляра: смешать яйца, тертый сыр, паприку, перец и соль. Хорошо перемешать до однородной консистенции.

3. Каждый кусочек кабачка сначала обвалять в муке, затем окунуть в кляр. Жарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые стейки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло!

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