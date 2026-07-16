Кабачки по-французски в сырном кляре: делимся легким рецептом оригинального блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Кабачки по-французски в сырном кляре: делимся легким рецептом оригинального блюда
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Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо из кабачков, идеальным вариантом будут кабачки по-французски в сырном кляре.

Кабачки по-французски в сырном кляре: делимся легким рецептом оригинального блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачков по-французски в сырном кляре. 

Ингредиенты:

  • 2 кабачка
  • 100 г твердого сыра
  • 4 яйца
  • 100 г муки
  • 1 ч. л. паприки
  • соль и перец по вкусу
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарезать вдоль тонкими ломтиками. Посолить и оставить на 5 минут.

Кабачки по-французски в сырном кляре: делимся легким рецептом оригинального блюда

2. Для кляра: смешать яйца, тертый сыр, паприку, перец и соль. Хорошо перемешать до однородной консистенции.

Кабачки по-французски в сырном кляре: делимся легким рецептом оригинального блюда

3. Каждый кусочек кабачка сначала обвалять в муке, затем окунуть в кляр. Жарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Кабачки по-французски в сырном кляре: делимся легким рецептом оригинального блюда

Готовые стейки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло!

Кабачки по-французски в сырном кляре: делимся легким рецептом оригинального блюда

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