Кабачки по-французски в сырном кляре: делимся легким рецептом оригинального блюда
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Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо из кабачков, идеальным вариантом будут кабачки по-французски в сырном кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачков по-французски в сырном кляре.
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 100 г твердого сыра
- 4 яйца
- 100 г муки
- 1 ч. л. паприки
- соль и перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать вдоль тонкими ломтиками. Посолить и оставить на 5 минут.
2. Для кляра: смешать яйца, тертый сыр, паприку, перец и соль. Хорошо перемешать до однородной консистенции.
3. Каждый кусочек кабачка сначала обвалять в муке, затем окунуть в кляр. Жарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые стейки выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло!
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