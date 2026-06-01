Морковь и кабачок – не только вкусные, но и очень полезные овощи, а особенно – если их есть в сыром виде. А также именно из этих двух овощей получится очень вкусная закуска.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – морковь с кабачком по-корейски.

Ингредиенты:

Кабачки 2 шт. (примерно 500-600 г)

Морковь 1 средняя (120-150 г)

Лук 1/2 среднего (по желанию)

Сахар 2-2,5 ст. л.

Соль 1 ч. л. без горки (лучше добавлять постепенно)

Масло 2 ст. л.

Уксус 9% 2-2,5 ст. л.

Приправа для моркови по-корейски 1 ч. л. с горкой (или по вкусу)

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на терке для корейской моркови. Если молодые — не солить заранее и не отжимать. Морковь натереть, лук нарезать тонкими полукольцами.

2. Добавить соль, сахар, приправу, уксус и масло. Хорошо перемешать, немного примять руками.

3. Оставить на 30-60 минут при комнатной температуре. Переложить в контейнер или банку и поставить в холодильник. Храните в холодильнике 3-5 дней.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: