Кабачки с морковью по-корейски: рецепт вкуснейшей закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
Морковь и кабачок – не только вкусные, но и очень полезные овощи, а особенно – если их есть в сыром виде. А также именно из этих двух овощей получится очень вкусная закуска.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – морковь с кабачком по-корейски. 

Ингредиенты:

  • Кабачки 2 шт. (примерно 500-600 г)
  • Морковь 1 средняя (120-150 г)
  • Лук 1/2 среднего (по желанию)
  • Сахар 2-2,5 ст. л.
  • Соль 1 ч. л. без горки (лучше добавлять постепенно)
  • Масло 2 ст. л.
  • Уксус 9% 2-2,5 ст. л.
  • Приправа для моркови по-корейски 1 ч. л. с горкой (или по вкусу)

Способ приготовления: 

1. Кабачки натереть на терке для корейской моркови. Если молодые — не солить заранее и не отжимать. Морковь натереть, лук нарезать тонкими полукольцами.

2. Добавить соль, сахар, приправу, уксус и масло. Хорошо перемешать, немного примять руками.

3. Оставить на 30-60 минут при комнатной температуре. Переложить в контейнер или банку и поставить в холодильник. Храните в холодильнике 3-5 дней. 

