Кабачковая икра – идеальная домашняя закуска, которую можно готовить даже просто на сковороде и есть сразу. Для нежного вкуса добавить можно майонез.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной кабачковой икры, с морковью, томатной пастой и луком.

Ингредиенты:

Кабачки (молодые) 1 кг

Морковь 300 г

Репчатый лук 300 г

Томатная паста 80 г (около 3 ст. л.)

Растительное масло 70 мл

Сахар 1 ст. л.

Соль 1 ч. л.

Черный молотый перец 0.25 ч. л.

Уксус 9% (только для консервации на зиму) 1 ст. л

Способ приготовления:

1. Порежьте все овощи, натрите морковь, лук мелким кубиком. Разогрейте в глубокой сковороде или казане половину растительного масла. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте на среднем огне 7-10 минут до мягкости. Переложите зажарку в отдельную посуду.

2. Влейте оставшееся масло в казан, выложите кабачки. Тушите под крышкой на умеренном огне около 15-20 минут, пока они не станут полностью мягкими и не выделят сок.

3. Объедините все и пюрируйте.

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