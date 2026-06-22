Кабачковая икра на сковороде: рецепт вкусной закуски за 15 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
21
Рецепт икры
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Кабачковая икра – идеальная домашняя закуска, которую можно готовить даже просто на сковороде и есть сразу. Для нежного вкуса добавить можно майонез.

Кабачковая икра на сковороде: рецепт вкусной закуски за 15 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной кабачковой икры, с морковью, томатной пастой и луком.

Ингредиенты:

  • Кабачки (молодые) 1 кг
  • Морковь 300 г
  • Репчатый лук 300 г
  • Томатная паста 80 г (около 3 ст. л.)
  • Растительное масло 70 мл
  • Сахар 1 ст. л.
  • Соль 1 ч. л.
  • Черный молотый перец 0.25 ч. л.
  • Уксус 9% (только для консервации на зиму) 1 ст. л

Способ приготовления:

1. Порежьте все овощи, натрите морковь, лук мелким кубиком. Разогрейте в глубокой сковороде или казане половину растительного масла. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте на среднем огне 7-10 минут до мягкости. Переложите зажарку в отдельную посуду. 

Кабачковая икра на сковороде: рецепт вкусной закуски за 15 минут

2. Влейте оставшееся масло в казан, выложите кабачки. Тушите под крышкой на умеренном огне около 15-20 минут, пока они не станут полностью мягкими и не выделят сок.

Кабачковая икра на сковороде: рецепт вкусной закуски за 15 минут

3. Объедините все и пюрируйте.

Кабачковая икра на сковороде: рецепт вкусной закуски за 15 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептпродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты