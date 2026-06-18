Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных, сочных оладий, а также рагу, соте. Еще их можно вкусно запекать, тушить, жарить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных кабачковых оладий с молодой капустой.

Ингредиенты:

1 средний кабачок

такое же количество молодой капусты

2 яйца

1-1,5 ст. л. муки

60 г моцареллы

соль

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на терке, посолите и оставьте на 5-10 минут. После этого тщательно отожмите лишнюю влагу. Молодую капусту мелко нарежьте, посыпьте ароматной солью и немного помять руками.

2. Смешайте все подготовленные ингредиенты.

3. Обжарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте со сметаной!

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