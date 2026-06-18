Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса
1 минута
3,1 т.
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных, сочных оладий, а также рагу, соте. Еще их можно вкусно запекать, тушить, жарить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных кабачковых оладий с молодой капустой.
Ингредиенты:
- 1 средний кабачок
- такое же количество молодой капусты
- 2 яйца
- 1-1,5 ст. л. муки
- 60 г моцареллы
- соль
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на терке, посолите и оставьте на 5-10 минут. После этого тщательно отожмите лишнюю влагу. Молодую капусту мелко нарежьте, посыпьте ароматной солью и немного помять руками.
2. Смешайте все подготовленные ингредиенты.
3. Обжарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавайте со сметаной!
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