Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,1 т.
Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных, сочных оладий, а также рагу, соте. Еще их можно вкусно запекать, тушить, жарить.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных кабачковых оладий с молодой капустой. 

Ингредиенты:

  • 1 средний кабачок
  • такое же количество молодой капусты
  • 2 яйца
  • 1-1,5 ст. л. муки
  • 60 г моцареллы
  • соль 

Способ приготовления: 

1. Кабачок натрите на терке, посолите и оставьте на 5-10 минут. После этого тщательно отожмите лишнюю влагу. Молодую капусту мелко нарежьте, посыпьте ароматной солью и немного помять руками.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса

2. Смешайте все подготовленные ингредиенты.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса

3. Обжарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса

Подавайте со сметаной! 

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса

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