Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса
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Оладьи из кабачка – самое простое и легкое блюдо из кабачков. Для того, чтобы они не распадались и не горели, кулинары советуют очень хорошо отжать из тертого кабачка жидкость.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачка, с тертым сыром.
Ингредиенты:
- Молодые кабачки 700 г
- Яйца 2 шт.
- Мука 120-150 г
- Чеснок 2 зуб.
- Укроп 1 небольшой пучок
- Сыр твердый
- Соль 1 ч. л.
- Черный перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Для подачи:
- Сметана 150 г
- Свежий укроп
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 10-15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца, чеснок, укроп, перец и муку, тертый сыр. Перемешать до однородной массы.
2. Выкладывать ложкой на разогретую сковороду. Жарить по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте горячими со сметаной, чесночным соусом или гречески!
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