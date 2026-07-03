Оладьи из кабачка – самое простое и легкое блюдо из кабачков. Для того, чтобы они не распадались и не горели, кулинары советуют очень хорошо отжать из тертого кабачка жидкость.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачка, с тертым сыром.

Ингредиенты:

Молодые кабачки 700 г

Яйца 2 шт.

Мука 120-150 г

Чеснок 2 зуб.

Укроп 1 небольшой пучок

Сыр твердый

Соль 1 ч. л.

Черный перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Для подачи:

Сметана 150 г

Свежий укроп

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 10-15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца, чеснок, укроп, перец и муку, тертый сыр. Перемешать до однородной массы.

2. Выкладывать ложкой на разогретую сковороду. Жарить по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной, чесночным соусом или гречески!

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