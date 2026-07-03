Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
480
Рецепт блюда
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Оладьи из кабачка – самое простое и легкое блюдо из кабачков. Для того, чтобы они не распадались и не горели, кулинары советуют очень хорошо отжать из тертого кабачка жидкость.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных оладий из кабачка, с тертым сыром. 

Ингредиенты:

  •  Молодые кабачки 700 г
  •  Яйца  2 шт.
  •  Мука 120-150 г
  •  Чеснок 2 зуб. 
  •  Укроп 1 небольшой пучок
  • Сыр твердый 
  •  Соль 1 ч. л.
  •  Черный перец по вкусу
  •  Растительное масло для жарки

 Для подачи:

  •  Сметана 150 г
  •  Свежий укроп

Способ приготовления: 

1. Кабачки натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 10-15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца, чеснок, укроп, перец и муку, тертый сыр. Перемешать до однородной массы.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса

2. Выкладывать ложкой на разогретую сковороду. Жарить по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса

Подавайте горячими со сметаной, чесночным соусом или гречески!

Кабачковые оладьи по-новому: рассказываем, что добавить в основу для оригинального вкуса

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