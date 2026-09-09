Кабачковый рулет с вкусной начинкой: делимся легким рецептом эффектной закуски

Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, намазок, рулетов. Еще из них получится очень вкусный пирог, запеканка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

Кабачки 2 шт. (700 г)

Яйца 2 шт.

Сметана 1 ст.л.

Мука 4-5 ст.л.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Начинка:

Плавленый сырок 2 шт.

Сметана 3 ст.л.

Чеснок 1 зубчик

Укроп

Помидор 1 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки натираем, добавляем соль, перемешиваем и отставляем. Тем временем к 2 яйцам добавляем сметану и слегка взбиваем. Из кабачков отжимаем сок и добавляем яйца, перемешиваем, затем всыпаем муку и разрыхлитель и замешиваем тесто.

2. Выкладываем его на пергамент, разравниваем и выпекаем 20 минут при 180 С.

3. В это время готовим начинку: к плавленым сыркам добавляем сметану, чеснок, зелень и перемешиваем. На остывший корж выкладываем крем, затем нарезанные помидоры и сворачиваем в плотный рулет, который затем заворачиваем в пищевую пленку и отставляем в холодильник на 1 час.

Затем достаем, нарезаем и можем подавать к столу!

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