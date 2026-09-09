Кабачковый рулет с вкусной начинкой: делимся легким рецептом эффектной закуски
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, намазок, рулетов. Еще из них получится очень вкусный пирог, запеканка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачков с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- Кабачки 2 шт. (700 г)
- Яйца 2 шт.
- Сметана 1 ст.л.
- Мука 4-5 ст.л.
- Разрыхлитель 1 ч.л.
Начинка:
- Плавленый сырок 2 шт.
- Сметана 3 ст.л.
- Чеснок 1 зубчик
- Укроп
- Помидор 1 шт.
Способ приготовления:
1. Кабачки натираем, добавляем соль, перемешиваем и отставляем. Тем временем к 2 яйцам добавляем сметану и слегка взбиваем. Из кабачков отжимаем сок и добавляем яйца, перемешиваем, затем всыпаем муку и разрыхлитель и замешиваем тесто.
2. Выкладываем его на пергамент, разравниваем и выпекаем 20 минут при 180 С.
3. В это время готовим начинку: к плавленым сыркам добавляем сметану, чеснок, зелень и перемешиваем. На остывший корж выкладываем крем, затем нарезанные помидоры и сворачиваем в плотный рулет, который затем заворачиваем в пищевую пленку и отставляем в холодильник на 1 час.
Затем достаем, нарезаем и можем подавать к столу!
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