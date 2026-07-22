Кабачки могут быть основой для сочных котлет, а также салатов, закусок, запеканок. Еще и можно просто вкусно запечь с фаршем, сыром, специями. А также из кабачков получится очень вкусный торт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кабачкового торта с кремом и рыбной начинкой.

Ингредиенты:

Для коржей:

кабачок или цуккини (отжатый) 500 г

яйца 2 шт.

мука 100 г

соль 1/2 ч. л.

растительное масло для жарки

Для крема:

творог 300 г

сметана или густой йогурт 100 г

чеснок 2 зуб.

укроп

соль по вкусу

Для начинки:

слабосоленая форель 150 г

Способ приготовления:

1. Натереть кабачок на крупной терке и хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, соль и муку, перемешать.

2. На сковороде обжарить небольшие лепешки до золотистой корочки с обеих сторон. Для крема смешать сливочный сыр, сметану, измельченный чеснок, укроп и соль.

3. Форель нарезать кубиками или тонкими ломтиками и собрать торт слоями: кабачковый корж, крем, форель. Повторить слои. Верх также смазать кремом, украсить зеленью и поставить в холодильник минимум!

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