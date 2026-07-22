Кабачковый торт с вкусной начинкой: рецепт закуски на любой случай
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Кабачки могут быть основой для сочных котлет, а также салатов, закусок, запеканок. Еще и можно просто вкусно запечь с фаршем, сыром, специями. А также из кабачков получится очень вкусный торт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кабачкового торта с кремом и рыбной начинкой.
Ингредиенты:
Для коржей:
- кабачок или цуккини (отжатый) 500 г
- яйца 2 шт.
- мука 100 г
- соль 1/2 ч. л.
- растительное масло для жарки
Для крема:
- творог 300 г
- сметана или густой йогурт 100 г
- чеснок 2 зуб.
- укроп
- соль по вкусу
Для начинки:
- слабосоленая форель 150 г
Способ приготовления:
1. Натереть кабачок на крупной терке и хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, соль и муку, перемешать.
2. На сковороде обжарить небольшие лепешки до золотистой корочки с обеих сторон. Для крема смешать сливочный сыр, сметану, измельченный чеснок, укроп и соль.
3. Форель нарезать кубиками или тонкими ломтиками и собрать торт слоями: кабачковый корж, крем, форель. Повторить слои. Верх также смазать кремом, украсить зеленью и поставить в холодильник минимум!
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