Кабачковый торт с вкусной начинкой: рецепт закуски на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
273
Рецепт закуски
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Кабачки могут быть основой для сочных котлет, а также салатов, закусок, запеканок. Еще и можно просто вкусно запечь с фаршем, сыром, специями. А также из кабачков получится очень вкусный торт.

Кабачковый торт с вкусной начинкой: рецепт закуски на любой случай

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кабачкового торта с кремом и рыбной начинкой. 

Ингредиенты: 

Для коржей:

  • кабачок или цуккини (отжатый) 500 г
  • яйца 2 шт.
  • мука 100 г
  • соль 1/2 ч. л.
  • растительное масло для жарки

Для крема:

  • творог 300 г
  • сметана или густой йогурт 100 г
  • чеснок 2 зуб. 
  • укроп
  • соль по вкусу

Для начинки:

  • слабосоленая форель 150 г

Способ приготовления: 

1. Натереть кабачок на крупной терке и хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, соль и муку, перемешать.

Кабачковый торт с вкусной начинкой: рецепт закуски на любой случай

2. На сковороде обжарить небольшие лепешки до золотистой корочки с обеих сторон. Для крема смешать сливочный сыр, сметану, измельченный чеснок, укроп и соль.

Кабачковый торт с вкусной начинкой: рецепт закуски на любой случай

3. Форель нарезать кубиками или тонкими ломтиками и собрать торт слоями: кабачковый корж, крем, форель. Повторить слои. Верх также смазать кремом, украсить зеленью и поставить в холодильник минимум!

Кабачковый торт с вкусной начинкой: рецепт закуски на любой случай

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