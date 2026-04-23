Как быстро и вкусно приготовить гречку: простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
528
Гречка – один из самых простых вариантов для быстрого обеда или ужина. Она хорошо сочетается с мясом, грибами и различными соусами. Приготовить такое блюдо можно в одной сковороде без лишних усилий. В результате получается сытный и ароматный ужин. Рецепт подойдет даже для занятых будней.

Идея приготовления самой вкусной гречки на сковородке опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе из бедра – 400 г
  • грибы – 200 г
  • лук – 1 шт.
  • гречка – 1 стакан
  • вода – 1,5 стакана
  • сливки – 100 мл.
  • соевый соус – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте средними кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте мясо до румяной корочки и готовности.

2. Добавьте нарезанный лук и грибы. Готовьте несколько минут, пока овощи не станут мягкими и не испарится лишняя влага.

3. После этого добавьте соевый соус, соль и специи по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно пропитались ароматами.

4. Всыпьте промытую гречку и залейте водой. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне примерно 15 минут, пока крупа не станет мягкой.

5. Когда гречка будет готова, добавьте сливки, перемешайте и прогрейте еще несколько минут. Это сделает блюдо более нежным и насыщенным.

