Как быстро и вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Гречка – один из самых простых вариантов для быстрого обеда или ужина. Она хорошо сочетается с мясом, грибами и различными соусами. Приготовить такое блюдо можно в одной сковороде без лишних усилий. В результате получается сытный и ароматный ужин. Рецепт подойдет даже для занятых будней.
Идея приготовления самой вкусной гречки на сковородке опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе из бедра – 400 г
- грибы – 200 г
- лук – 1 шт.
- гречка – 1 стакан
- вода – 1,5 стакана
- сливки – 100 мл.
- соевый соус – по вкусу
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте средними кусочками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте мясо до румяной корочки и готовности.
2. Добавьте нарезанный лук и грибы. Готовьте несколько минут, пока овощи не станут мягкими и не испарится лишняя влага.
3. После этого добавьте соевый соус, соль и специи по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно пропитались ароматами.
4. Всыпьте промытую гречку и залейте водой. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне примерно 15 минут, пока крупа не станет мягкой.
5. Когда гречка будет готова, добавьте сливки, перемешайте и прогрейте еще несколько минут. Это сделает блюдо более нежным и насыщенным.
