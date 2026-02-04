Перловую крупу часто обходят стороной из-за долгого приготовления. Многим кажется, что без замачивания она всегда получается жесткой или клейкой. На самом деле перловку можно сварить значительно быстрее. Для этого достаточно правильно работать с водой и придерживаться простых шагов.

Редакция FoodOboz расскажет, как быстро сварить вкусную перловку.

Почему перловка слипается во время варки

Во время варки из перловой крупы выделяется крахмал. Если варить ее все время в одной воде, крахмал накапливается, и крупа становится густой и липкой. Именно поэтому перловка часто теряет рассыпчатость. Чтобы этого избежать, важно менять воду в процессе приготовления.

Подготовка крупы к варке

Перед варкой перловку нужно хорошо промыть. Это помогает убрать пыль и часть крахмала. Крупу промывают в холодной воде несколько раз, пока вода не станет почти прозрачной. Дополнительно замачивать ее не нужно.

Как быстро сварить перловку

Чтобы перловка получилась мягкой и рассыпчатой, ее варят в два этапа.

Первый этап

Промытую крупу засыпают в кипящую воду. Пропорция – одна часть перловки на четыре части воды. Варят на сильном огне около 8 минут после закипания.

После этого воду полностью сливают. Это важный шаг, ведь вместе с водой уходит лишний крахмал.

Второй этап

Крупу снова заливают кипятком и варят на среднем огне еще примерно 12 минут. За это время зерна доходят до готовности, но не развариваются.

Завершающий шаг

После второй варки воду сливают, добавляют соль по вкусу и немного масла или оливкового масла. Кастрюлю накрывают крышкой и оставляют на 5-7 минут без огня.

Этот короткий отдых делает текстуру ровной и приятной.

Такой способ приготовления позволяет:

сварить перловку без замачивания;

сократить время приготовления;

получить рассыпчатую, не клейкую крупу;

сохранить чистый и мягкий вкус.

Эту перловку удобно использовать как гарнир, добавлять в салаты или супы, где важно, чтобы зерна оставались отдельными.

